Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelişini anlattı

Jamala, "Eşim Ukrayna'da kaldı ve ben buraya, dünyaya tekrar sesimi duyurmak için geldim. Çünkü bu savaş bitmeli ve herkes bu savaşa hayır demeli." dedi.

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Eurovision 2016 birincisi Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, 2 çocuğunu alarak geldiği İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

TÜRKSİD Uluslararası İş İnsanları Derneğinde gerçekleşen toplantıya katılan Jamala, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da masum siviller günlerdir bombalanıyor. Kiev'de Ukrayna'nın büyük bir bölümünde kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve siviller hayatta kalmaya çalışıyor." dedi.

Türkiye'ye, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri karşılıksız destek için Ukrayna halkı adına teşekkür ettiğini aktaran sanatçı, "Türkiye, yüzyıllardır olduğu gibi bu süreçte de hiçbir karşılık beklemeden insani sorumluluğu ve vicdanı dolayısıyla kapılarını sonuna kadar açtı." ifadesini kullandı.

"Türkiye'ye mülteci olarak geleceğim hiç aklıma gelmezdi"

Genç sanatçı, 2 çocuğuyla Türkiye'ye gelinceye kadar yaşadığı zorluklara değinerek, "Türkiye'ye mülteci olarak geleceğim hiç aklıma gelmezdi." diye konuştu.

Kiev'de 24 Şubat sabahı bomba sesleriyle uyandıklarını dile getiren Jamala, şunları kaydetti:

"Başta ne yapacağımı bilemedim. Çok kararsız ve perişan haldeydik şok geçirdik. Çocuklarımı alıp sığınağa indik. Bir süre sonra çıktık. Sonra 2 kez tekrar siren uyarısı geldi ve tekrar sığınaklara inmek zorunda kaldık. Akşam saatlerine doğru tüm Ukrayna'nın kuşatılmış olduğunu anladık ve Kiev'i terk etmek zorunda kaldık."

Jamala, daha güvenli olduğu düşüncesiyle ülkenin batısındaki Ternopil'e geçtiklerine işaret ederek, "Fakat 26 Şubat'ta güvenli sandığım Ternopil şehrinde, yine sabah saat 6.00'da bomba sesleriyle uyandık. Çünkü yanındaki havalimanı bombalanıyordu." dedi.

Türkiye'den Romanya sınırına gelerek kendilerini karşılayanlara güler yüzleri ve ilgilerinden dolayı teşekkür eden sanatçı, "Bizi Türkler kurtardı. Ablamın çok samimi dostları İstanbul'dan arabayla Romanya sınırına kadar gelip bizi oradan aldılar ve çocuklarımla birlikte sağ salim İstanbul'a ulaştırdılar." değerlendirmesinde bulundu.

Jamala, Kırım Tatarı olan büyük annesinin ve Kırım Tatarlarının 1944'te ülkelerinden ayrılmak zorunda kaldığını vurgulayarak, kendisinin de aynı şekilde ülkesinden ayrılmak zorunda kalacağını hiçbir zaman düşünmediğine işaret etti.

Savaşın bitmesi gerektiğini sözlerine ekleyen sanatçı, "Eşim Ukrayna'da kaldı ve ben buraya, dünyaya tekrar sesimi duyurmak için geldim. Çünkü bu savaş bitmeli ve herkes bu savaşa hayır demeli." diye konuştu.

"Müzakereler Türkiye'de devam etsin"

Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya-Ukrayna savaşında yaşananları televizyondan izlediğini söyledi.

Ateşkesin sağlanması için Rusya ve Ukrayna heyetlerinin gerçekleştirdiği müzakerelere değinen Kırımoğlu, ilk kısmı sona eren görüşmelerde hiçbir sonuca varılamadığını, Kırım Tatarları olarak müzakerelerin Türkiye'de devam etmesini istediklerini aktardı.

Kırımoğlu, Rusya'nın savaş başlayınca farklı yerlere aynı anda saldırdığının altını çizerek, "Ukrayna sonra toparlandı ve şimdi cevap vermeye devam ediyor." diye konuştu.

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskıy ise "Jamala çocuklarıyla birlikte burada güvende olduğu için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Nedilskıy, Ukraynalıların ve Kırım Tatarlarının yüzyıllardır özgürlükleri için savaştıklarını belirterek "Bunu hep beraber başaracağız. Kırım Tatarları ve Ukraynalılar birler ve tek ana vatanları var. Bizim ana vatanımız Ukrayna". dedi.

Ukrayna'nın yanında olma çağrısı yapan Nedilskıy, "Dünyanın en büyük ikinci güçlü ordusuyla savaşıyoruz ve halen savaşmayı sürdürüyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Bir arada olacağız ve kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.