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KADES hayat kurtardı! Kapısına dayandı 2 dakika içinde...

KADES hayat kurtardı! Kapısına dayandı 2 dakika içinde...

ESKİŞEHİR'de boşanma aşamasındaki karısının evine silahla gelen şüpheli, olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

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Cunudiye Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan S.A, boşanma aşamasında olduğu eşi Ali A'nın (31) elinde tüfekle kapısının önüne gelmesi üzerine cep telefonuna yüklediği İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasını (KADES) kullandı.

Bölgeye sevk edilen 4 ekip, 2 dakika içinde kadının evine ulaştı. Elinde bulunan ruhsatsız av tüfeği alınarak etkisiz hale getirilen Ali A, emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan Ali A. hakkında eşine yaklaşmaması için önleyici ve koruyucu tedbir uygulandığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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