Halk ekmek fiyatı Ankara kaç para oldu bugünden geçerli

ANKARA'da halk ekmeğe zam mı geldi sorusu bugün binlerce vatandaşın gündemindeydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son açıklamaya göre Ankara'da 250 gramlık halk ekmeğin fiyatı 2 lira oldu. Zamlı halk ekmek satışları bugünden itibaren başladı.

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ANKARA'da halk ekmeğe zam yapıldı. Gelen son bilgiye göre Ankara'da 250 gramlık halk ekmek bugünden itibaren 2 liraya satılacak.

Ankara'da Halk ekmeğe zam mı geldi: Ankara'da 2 Mart Çarşamba günü itibarıyla Halk Ekmek'e zam geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada 250 gramlık ekmeğin 2 TL'ye satılacağı aktarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek tarafından yapılan yazılı açıklamada un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerde yaşanan yüksek artışlar dolayısıyla zorunlu zam kararı alındığı ifade edilirken yeni uygulamanın, Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacağı kaydedildi.

Halk ekmek kaç para oldu: Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yazılı basın açıklaması şu şekilde:

"Her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen ve bu üretim kapasitesi ile hemşehrilerimize aylık yaklaşık 30 milyon TL katkı sağlayan Ankara Halk Ekmek'te, maliyetlerin sürekli olarak artmasına rağmen uzun süredir fiyat artışı yapılmamış, ekonomik koşulların olumsuz etkilediği vatandaşlarımızın bir nebze yanında olabilmek adına yaklaşık bir yıldır zararına satış sürdürülmüştür. Gelinen son noktada, un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerde ara vermeksizin yaşanan artışlar çok yüksek seviyeye ulaşmış ve fiyat artışını zorunlu kılmıştır. Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 tarihi itibârıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 2 TL olarak belirlenmiştir. Yeni uygulama, Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır."

Ankara'da ekmek kaç lira: Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı 2 TL olacak. Fiyat, 2 Mart 2022 Çarşamba günü itibârıyla geçerli olacak.