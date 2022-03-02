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Buğday fiyatlarına Rusya Ukrayna darbesi 14 yılın zirvesinde

Buğday fiyatlarına Rusya Ukrayna darbesi 14 yılın zirvesinde

Küresel buğday ihracatının yüzde 25'ine sahip olan Rusya ve Ukrayna'daki kriz küresel piyasaları vurdu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının buğday ticaretini durma noktasına getirmesiyle fiyatlar 14 yılın zirvesine çıktı. Chicago Borsasında buğday fiyatları bushel başına 10 doları aşarak 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Bu yükselişin halihazırda yüksek seyreden küresel gıda fiyatlarını daha da olumsuz etkilemesi bekleniyor.

En temel gıda maddelerinden biri olan buğday, geçen ay yüzde 30'un üzerinde yükseliş kaydetti.

Rusya ve Ukrayna küresel buğday ihracatının yüzde 25'ten fazlasını, mısır ihracatının da beşte birini gerçekleştiriyor. İki ülke arasındaki savaş ve ABD ile Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları devreye alması tahıl piyasasında da karmaşaya neden oldu. İthalatçılar tedarik için bu 2 ülke dışındaki ülkelere yöneldi.

Dünyanın en büyük tarımsal ürün işleyicisi Archer Daniels Midland ve tarım ürünleri ticareti şirketi Bunge gibi şirketler bölgedeki faaliyetlerine ara verdi.

Palm yağı fiyatları da kuraklık, işgücü sıkıntıları gibi çeşitli etkenlerle rekor seviyelerde seyrediyor

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