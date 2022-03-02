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Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi: Tehlikeye atma

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi: Tehlikeye atma

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmasını yeniden yazısında gündeme alan Abdulkadir Selvi bu defa Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini analiz etti. İmamoğlu'nun 'Bireysel hızlar' sözlerini kullanmasını Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak yorumladı.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'na “Bireysel hırsların uğruna cumhurbaşkanlığı seçimini tehlikeye atma” mesajı verdiğini savundu.

Selvi, bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube yayınında, “Cumhurbaşkanı adayı gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?” sorusuna verdiği yanıtı kaleme aldı.

Selvi, "Ne cevap vermesini beklersiniz. Eğer Millet İttifakı ortakları beni ortak aday olarak göstermezlerse aday olmam, diyebilirdi. Muhalefetin ortak adayı kim olursa onu sonuna kadar desteklerim, demesi beklenirdi. Ben CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Benim Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı gündemde. Eğer CHP Genel Başkanı ortak aday olursa ben aday olmam var gücümle desteklerim, demesi şaşırtıcı olmazdı." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun ise “Bireysel ihtiras ve hedefler geliştirmenin bu döneme çok büyük bir zarar vereceğini hatta ihanet olacağını biliyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım” diye konuştuğınu belirten Selvi, şöyle devam etti:
"Peki İmamoğlu kime mesaj verdi? Kendi kendine mesaj vermediğine göre?

İmamoğlu’nun bu sözleri kulislerde, Kılıçdaroğlu’na, “Bireysel hırsların uğruna cumhurbaşkanlığı seçimini tehlikeye atma” mesajı olarak değerlendirildi."

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