Rusya-Ukrayna savaşından futbol dünyasını üzen haber! Biri gol kralı 2 futbolcu Rus bombalarıyla öldü

Rusya-Ukrayna savaşının 6. gününde, futbol dünyasını da derinden üzen bir olay yaşandı... Kiev bölgesinin gol kralı olan 25 yaşındaki Dmytro Martynenko ve annesi, Rusya'nın bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Karpaty Lviv’de forma giyen 21 yaşındaki Vitalii Sapylo da Rus bombalarıyla can verdi.

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birçok insan hayatını kaybederken, kayıplar Futbol dünyasını da etkiledi. Rusya'nın saldırılarına karşı direniş göstermeye çalışan Ukrayna'da siviller kadar sporcular da askeri birliklere katılarak savaşta yer almıştı. Karpaty Lviv’de forma giyen 21 yaşındaki Vitalii Sapylo ve 25 yaşındaki FC Gostomel oyuncusu Dmytro Martynenko, Rus saldırılarının kurbanı oldu.

Gol kralı olarak tüm ülkede tanınmıştı

Ukrayna basınında yer alan haberde, Kiev'in Gostomel bölgesinde amatör olarak futbol oynayan ve İkinci Lig'de Gol Kralı olarak bölgede adının duyulmasını sağlayan 25 yaşındaki futbolcu, Rus güçlerinin yaşadığı apartmana düzenlediği bombalı saldırıdan kaçamadı ve hayata gözlerini yumdu.

Annesi de hayatını kaybetti, kız kardeşi ağır yaralı

Martynenko ile birlikte annesinin de hayatını kaybettiği, babası ile kardeşinin ise saldırıdan sağ kurtulduğu belirtildi. Kız kardeşinin 7 yaşında olduğu ve başına gelen şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığı ifade edilirken, durumunun ciddi olduğu ve doktorların tüm imkanları seferber ettiği kaydedildi.

Futbolu bırakıp askere yazılmıştı

Karpaty Lviv’de forma giyen 21 yaşındaki Vitalii Sapylo da savaşın başlamasının ardından askere alınmıştı. Sapylo, Rus saldırılarında hayatını kaybetti.