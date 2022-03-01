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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sanal dünyada da devam ediyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sanal dünyada da devam ediyor

RUS hacker grubu Killnet, Rusya Devlet Başkanlığı sitesi başta olmak üzere tüm kurumlara siber saldırılar yapan Anonymous'un resmi internet sitesini hackledi.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşa sanal dünyada da tüm hızıyla devam ediyor. Rusya'nın saldırı kararının ardından dünyanın en popüler hacker grubu Anonymous, Ukrayna'ya destek olmak için Rusya'ya siber saldırı başlatmıştı. Kremlin Sarayı, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı gibi kritik kurumların internet sitesine saldırılar düzenleyen Anonymous, bu sitelere erişimi durdurmuştu.

Anonymous'un saldırılarının ardından Rus hacker grubu Killnet ise Anonymous'un resmi internet sitesine saldırdı. Anonymous'un internet sitesi çökertmesinin ardından sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşan Killnet, Anonymous'un internet sitesine saldırı yaptıklarını ve erişime kapattıklarını duyurarak Rus ve Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerin vatandaşlarına çağrıda bulundu. Sahte görüntülerle Rusya'ya karşı bilgi savaşı başlatıldığını savunan Rus bilgisayar korsanları bu görüntülere kimsenin inanmamasını istedi.

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