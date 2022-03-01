Ukrayna korkunç haberi açıkladı: 359'dan fazla can kaybı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, '5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, bin 684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk.'' dedi

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, ''Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, bin 684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk." açıklamasında bulundu.

'Türkiye'ye minnettarız'

Montrö Sözleşmesiyle ilgili açıklamada bulunan Bodnar, ''Türkiye bu bağlamda anlaşmanın maddelerine titizlikle uyuyor ve bu yüzden minnettarız. Bugünkü durumda çok adil bir karar ve uygulanması lazım. Ukrayna'da savaş devam ediyor. Rusya'nın askeri operasyon olarak adlandırıldığı olay Ukrayna halkına yapılan bir soykırımdır.'' ifadelerini kullandı.