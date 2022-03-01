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Rusya'ya dev yaptırım! Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk tüm sevkiyatı durdurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'ya dev yaptırım! Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk tüm sevkiyatı durdurdu

Deniz taşımacılığının yüzde 20'sine hakim olan dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, Ukrayna'yı işgal ettiği için Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya ve bu ülkeden yapılan teslimatları geçici olarak askıya alacağını bildirdi.

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DANİMARKA merkezli nakliye şirketi Maersk'ten yapılan açıklamada konteyner nakliyesini askıya almanın tüm Rus limanlarını kapsayacağı ancak gıda maddeleri, tıbbi ve insani yardım malzemelerinin bunun dışında kalacağı belirtildi.

Açıklamada, "Faaliyetlerimizin istikrarı ve güvenliği halihazırda yaptırımlardan doğrudan ve dolaylı olarak etkilendiği için gıda maddeleri, tıbbi ve insani yardım malzemeleri hariç olmak üzere Rusya'ya ve Rusya'dan yapılan yeni Maersk rezervasyonları geçici olarak askıya alınacaktır" denildi.

Warner Bros, Disney ve Sony şirketleri de Ukrayna'yı işgali dolayısıyla Rusya'daki film gösterimlerini durdurduklarını açıkladı.
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