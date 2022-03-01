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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte ile Ukrayna'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte ile Ukrayna'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Rusya gelişmeleri üzerine Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

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