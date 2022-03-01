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Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: Rusya'nın saldırgan tavrı kabul edilemez

Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: Rusya'nın saldırgan tavrı kabul edilemez

Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, “Rusya’nın ortaya koymuş olduğu saldırgan tavrı asker harekatını kabul edilemez bulduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Hayatını kaybeden sivil vatandaşlara tüm insanlara başsağlığı diliyorum” dedi.

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Akif Çağatay Kılıç, Dışişleri Komisyonu toplantısından önce Ukrayna-Rusya çatışması hakkında konuştu. Kılıç, “Rusya’nın ortaya koymuş olduğu saldırgan tavrı asker harekatını kabul edilemez bulduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Hayatını kaybeden sivil vatandaşlara tüm insanlara başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak nerede olursa olsun, kim tarafından olursa olsun bu tip girişimlerin karşısında olduğumuzu dile getirdik, dile getirmeyle devam edeceğiz” diye konuştu.
Daha sonra Komisyon toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

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