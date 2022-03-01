Bankacılık sektörü karını yüzde 370 artırdı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörü Ocak ayı kârı 20 milyar lirayı aştı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre Ocak ayında bankalar, geçen yıla göre kârlarını yüzde 370 artırdı. Bankaların kârı 20.1 milyar lirayı bulurken sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 19 oldu. Kredilerin takibe düşme oranı yüzde 3,13 olarak görüldü.

Bankacılık sektörü özkaynakları Ocak'ta 752 milyar lira olarak görüldü. BDDK verilerine göre, bankacılık sektörü aktif toplamı da Ocak ayında 9 trilyon 221 milyar lira oldu.