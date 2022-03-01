LPG'ye 24 saat geçmeden ikinci büyük zam! 60 kuruş daha zamlanacak

Gece yarısı 33 kuruş zam gelen otogaza (LPG) bu gece yarısı bir kez daha zam geliyor... 24 saat içinde LPG 93 kuruş zam görmüş olacak...

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LPG’ye dün gelen 33 kuruşluk zammın ardından bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 60 kuruş zam bekleniyor. Salıyı çarşambaya bağlayan gece (bu gece) otogaza 60 kuruş zam yapılacak. LPG’ye 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruşluk zam gelmişti.

Aracında LPG kullandığını belirten bir vatandaş "Zamlar devam ederse, LPG önce motorini ardından benzini yakalar sonra da geçer. Vatandaş zamlardan inim inim inliyor" yorumunu yaptı.

Zamlı LPG fiyatları ne kadar olacak?

Zammın ardından LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 10,17 liradan 10.77 liraya çıkacak. İstanbul'da 10.07 liradan 10,67 liraya, İzmir'de 10.01 liradan 10,61 liraya yükselecek.

Benzin ve motorine gece yarısı indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam açıklamıştı. Motorine 96, benzine 23 kuruş indirim gelirken, oto gazın fiyatı ise 23 kuruş artmıştı.

İndirimin ardından Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 liraya, İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya indi.

Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 liraya indi. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya indi.