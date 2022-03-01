Ukrayna lideri Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'nda ayakta alkışlandı! Putin ile savaşmayı sürdüreceğiz

Ukrayna lideri Vladimir Zelensky, Avrupa Parlamentosu toplantısına online olarak katılıp bir konuşma yaptı. "16 çocuk öldürüldü ve Putin altyapı vuruldu diyor. El ele verip Putin rejimi ile savaşmayı sürdüreceğiz" diyen Zelensk'nin konuşması ayakta alkışlandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa Parlamentosu toplantısına uzaktan bağlandı ve yaptığı konuşmayla Parlamenterler tarafından ayakta alkışlandı. İşte Zelensky'nin açıklamaları:

- Yardımların sürdüğünü görmek bizi son derece mutlu ediyor. El ele verip Putin rejimi ile savaşmayı sürdüreceğiz. Tüm dostlarımızla bir araya gelip gerekeni yapmamız gerekiyor.

- Avrupa'nın Ukrayna'yı seçmesi için çalışıyoruz. Avrupa değerleri için canımızı feda ediyoruz. Orada en çok Ruslar yaşıyordu. Orada akıllı gençler vardı. Bütün bayramlarda beraber oluyorlardı.

- Harkov'da özgürlük meydanı var ve bu Avrupa'nın en büyük meydanı. Bu meydana füze düşüyor. Onlarca insan hayatını kaybediyor. Biz bugün sadece kendi topraklarımızı korumak için mücadele ediyoruz.

- Şu an bizim ülkemizin en büyük şehirleri kuşatma altında ama meydanımız bugünden itibaren ne adını taşırsa taşısın özgürlük meydanı adını taşımalıdır. Bütün meydanlar artık bizim için özgürlük meydanıdır.

- 16 çocuğumuz Ruslar tarafından öldürüldü. Putin askeri merkezlerden söz edecek ama nerede bizim çocuklarımız, tankların içinde mi? Biliyor musunuz, bizim halkımız bugün çok yüksek motivasyon altında. Biz savaşıyoruz. Hayatımız için mücadele etmemiz kaldı şu an.

- Her şeye rağmen ama aynı zamanda biz Avrupa'nın da gerçek üyesi olmak için de mücadele ediyoruz. Bugün biz, öyle olduğumuzu sergiliyoruz. Duruşumuzu dünya görüyor.

- Siz olmadan Ukrayna tek başına kalacak ve biz kendi gücümüzü dünyaya gösterdik o yüzden en azından biz siz kadarız, sizin gibiyiz. Buna inanıyorsanız bunu bize ispatlayın o zaman. Bizim gerçek Avrupalı olduğumuzu siz görüyorsunuz. Yaşasın Ukrayna!