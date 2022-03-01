BIST 1.970
DOLAR 13,91
EURO 15,59
ALTIN 860,93
HABER /  POLİTİKA

MHP ile DEVA Partisi'nin mutabakat metninde Atatürk anılmamış tartışması

MHP ile DEVA Partisi'nin mutabakat metninde Atatürk anılmamış tartışması

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, MHP'nin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine ilişkin "Atatürk anılmamış. Tek bir satırda bile Türk Milleti ifadesi kullanılmamış." eleştirisine, "Atatürk'ün 'Egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin olduğu' ifadesi metnimizin ikinci sayfasında özellikle vurgulanmış bir şekilde geçiyor." karşılığını verdi.

Abone ol

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin ortak çalışması olan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine ilişkin, "Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirini hem dengelediği hem de denetlediği, tüm güçlerinin tek bir elde toplanmadığı, işlerin istişare ile karara bağlandığı, sivil toplumun üzerinde hiçbir baskının olmadığı, basının özgür olduğu ve her bir vatandaşımızın kendini nasıl arzu ediyorsa o şekilde gerçekleştirdiği demokratik ve özgür bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etme kararlılığı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in mutabakat metnine ilişkin, "Atatürk anılmamış. Tek bir satırda bile Türk Milleti ifadesi kullanılmamış." eleştirisine ilişkin değerlendirmesi sorulan Yeneroğlu, metnin ikinci sayfasında Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün yer aldığını söyledi.

Yeneroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Atatürk'ten bahseden arkadaşlarımız ilk önce egemenliğin millete ait olduğunu kabul etsinler, ondan sonra bu meselelerle ilgili söz sahibi olma hakkına kavuşabilirler. Bugün siyaseti polemiğe dönüştüren, her şeyi ayağa düşüren, çözüm üretmek yerine sorun, korku siyasetini ülkeye egemen kılan anlayış içerisinde olan insanların bu 48 sayfalık metinde sadece bu magazinel konuları görmeleri ve onlara takılmaları zaten genel siyaset tavırlarının bir tezahürü. Ciddiyete alınacak bir tarafı olmadığı kanaatindeyim."

Milletin öncelikli gündeminin kimliği olmadığını söyleyen Yeneroğlu, Türkiye'nin bu kimlik siyasetinden kurtarılması gerektiğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Beykoz su kesintisi 2 Mart İSKİ sular ne zaman gelecek saat kaçta?
Beykoz su kesintisi 2 Mart İSKİ sular ne zaman gelecek saat kaçta?
Ali Babacan'ın imzasındaki şifre ve Erdoğan'ı destekleyen ismin mesajını Ertuğrul Özkök açıkladı: İlk defa...
Ali Babacan'ın imzasındaki şifre ve Erdoğan'ı destekleyen ismin mesajını Ertuğrul Özkök açıkladı: İlk defa...
Ümraniye su kesintisi İSKİ 1 Mart sular ne zaman gelecek saati
Ümraniye su kesintisi İSKİ 1 Mart sular ne zaman gelecek saati
UCM 'savaş suçu' soruşturması açtı! 5 bin 710 Rus askeri öldürüldü Alman uçakları devriyeye başladı
UCM 'savaş suçu' soruşturması açtı! 5 bin 710 Rus askeri öldürüldü Alman uçakları devriyeye başladı
Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Kadınlar Günü ne zaman 2022 8 Mart hangi güne denk geliyor?
Kadınlar Günü ne zaman 2022 8 Mart hangi güne denk geliyor?
İstanbul'da su kesintisi bugün Üsküdar Ümraniye Beykoz 2 Mart'ta 4 ilçede su yok
İstanbul'da su kesintisi bugün Üsküdar Ümraniye Beykoz 2 Mart'ta 4 ilçede su yok
Bursa'da ekmeğe yüzde 9 zam geldi! İşte BESAŞ ekmek fiyatı...
Bursa'da ekmeğe yüzde 9 zam geldi! İşte BESAŞ ekmek fiyatı...
Rusya'dan üst üste açıklamalar! Nükleer silah tendidi Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?
Rusya'dan üst üste açıklamalar! Nükleer silah tendidi Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?
Adalet bakanlığı başvuru formu personel alım şartları hangi kadrolara alım yapılacak?
Adalet bakanlığı başvuru formu personel alım şartları hangi kadrolara alım yapılacak?