BIST 1.970
DOLAR 13,91
EURO 15,59
ALTIN 860,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da su kesintisi bugün Üsküdar Ümraniye Beykoz 2 Mart'ta 4 ilçede su yok

İstanbul'da su kesintisi bugün Üsküdar Ümraniye Beykoz 2 Mart'ta 4 ilçede su yok

İSTANBUL'da saat 09.00 itibariyle 3 ilçede sular kesildi. Su kesintisi 18 saat sürecek. 2 Mart 2022 tarihinde de Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla'da 18 saatlik su kesintisi var.

Abone ol

İSTANBUL Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı yapılacağından Anadolu yakasında 2 gün su kesintileri olacak. 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 itibariyle Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da sular kesildi. Bu 3 ilçedeki su kesintisi 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatlerine kadar sürecek. 2 Mart çarşamba günü Saat 05.00 ila 23.00 arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinde de sular kesilecek. Su kesintisi 18 saat sürecek. 

1 Mart 2022 Salı 09.00 ila 2 Mart 2022 Çarşamba 03.00 saatleri arasında 18 saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler:

Üsküdar İlçesi: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy,  Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli,  Küçüksu,  Bulgurlu,  Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

Ümraniye İlçesi: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal,  Atatürk, Tantavi,  Yamanevler, Armağan evler,  Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı,  Elmalı,  Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

Beykoz İlçesi:  Yeni Mahalle’nin bir kısmı. 2 Mart 2022 Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında 18 saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler:

Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı,  Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

Pendik  İlçesi:  Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları,  Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Vladimir Putin'in annesi kimdir? Gerçek annesi Vera Putina ile konuşan ölüyor
Foto Galeri Vladimir Putin'in annesi kimdir? Gerçek annesi Vera Putina ile konuşan ölüyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da ekmeğe yüzde 9 zam geldi! İşte BESAŞ ekmek fiyatı...
Bursa'da ekmeğe yüzde 9 zam geldi! İşte BESAŞ ekmek fiyatı...
Rusya'dan üst üste açıklamalar! Nükleer silah tendidi Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?
Rusya'dan üst üste açıklamalar! Nükleer silah tendidi Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?
İdrarda zorlanma şikayetiyle hastaneye gitti! Mesanesinden çıkanları görünce inanamadı: Tespih yapacak
İdrarda zorlanma şikayetiyle hastaneye gitti! Mesanesinden çıkanları görünce inanamadı: Tespih yapacak
Dünya tarihinin en büyük 10 depremi! Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti
Dünya tarihinin en büyük 10 depremi! Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti
Turknet internete yüzde 45 zam yaptı! Yeni tarife fiyatını duyan isyan etti: Bu nedir ayıptır
Turknet internete yüzde 45 zam yaptı! Yeni tarife fiyatını duyan isyan etti: Bu nedir ayıptır
AÖL sınav giriş ekranı 2022 online TC ile giriş nasıl yapılır?
AÖL sınav giriş ekranı 2022 online TC ile giriş nasıl yapılır?
Bağdat Caddesi'nde aylık kiralar dudak uçuklattı
Bağdat Caddesi'nde aylık kiralar dudak uçuklattı
HDP'li belediyede staja girdi 25 gün sonra dağa kaçırıldı
HDP'li belediyede staja girdi 25 gün sonra dağa kaçırıldı
Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Ali Erbaş açıkladı 2021'de zekat bağışları iki katına çıktı
Ali Erbaş açıkladı 2021'de zekat bağışları iki katına çıktı