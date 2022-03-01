İğrenç olay ailesine anlatınca ortaya çıktı! Serviste kimse kalmayınca...

ANKARA'nın Mamak ilçesinde zihinsel engelli kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen "cinsel saldırı izlerine rastlandığına" ilişkin rapor sonrası tutuklandı.

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Mamak'ta özel bir rehabilitasyon merkezine giden zihinsel engelli B.A'nın ailesi, servis şoförü Ali A'nın, kızlarına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan 20 yaşındaki mağdur B.A, 2 Şubat'ta rehabilitasyon merkezinden eve gitmek için servis aracına bindiğini, serviste kimse kalmayınca sürücü Ali A'nın ev yerine aracı ıssız bir yere çekerek kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Ali A'nın yaşananları kimseye anlatmaması için bıçakla tehdit ettiğini öne süren B.A, servis şoförünün 9 Şubat'ta da yine aynı şekilde aracı ıssız bir yere çekerek, darp edip cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

'İftira' dedi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı

Şikayet üzerine 21 Şubat'ta gözaltına alınan Ali A. da kendisine iftara atıldığını savundu. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, mağdurda cinsel saldırı izlerine rastlandığının belirlenmesi üzerine soruşturmayı yürüten savcı, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. İkinci kez gözaltına alınan şüpheli Ali A, mahkemece cezaevine gönderildi.