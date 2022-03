Yine ehliyet sınavı yine kopya düzeneği! Trabzon'da kopya çekemeden yakayı ele verdi

TRABZON’un Ortahisar ilçesinde ehliyet sınavına kameralı kopya düzeneği ile girmeye çalışan kişi, güvenlik görevlisi tarafından yakalandı.

İlginç olay, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin İnönü mahallesi Trabzonspor bulvarı e-sınav merkezine gelen M.D.S. (38) isimli kişi, ehliyet sınavına kameralı kopya düzeneği ile girmek istedi. Sınav merkezine girerken dedektörün uyarı vermesi üzerine güvenlik görevlisinin dikkati çeken kişinin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, orta düğme kısmı bulunmayan tişörtün üzerinde kamera tespit edildi.



İlginç kopya düzeneğinde tişörtün düğme kısmına kamera yerleştiren kişi, sol koluna ise kredi kartı ve internet cihazı taktı. Kulağına ise kulaklık yerleştiren kişi, sınavda kopya çekemeden yakayı ele verdi. Gözaltına alınan ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen M.D.S. isimli kişi ifadesinde kopya düzeneğini Of ilçesinde tanımadığı bir kişiden aldığını belirtti.



"5 bin TL istediğini söyledi"

İfadesinde M.K. isimli kişinin sınavdan önce kendisini telefonla arayarak, “Ehliyet sınavına girecekmişsin, sana bir düzenek vereyim onunla gir” dediğini belirten M.D.S., “Of ilçesinde daha önceden tanımadığım M.K. isimli kişi ehliyet sınavı için bana bir düzenek verebileceğini, sınavı geçmem halinde ise 5 bin TL istediğini söyledi. Yeğenimden aldığım araç ile Of ilçesinde buluştuğum M.K. isimli kişi ile sınav merkezinin arka kısmına geldik. Düzeneği üzerime yerleştirdi. Sınav merkezine girerken yakalandım” ifadelerini kullandı.



İnternetten aldı

Şüpheli M.K. (30) isimli şahıs ise ifadesinde, M.D.S. isimli kişi ile Of ilçesinde birlikte inşaatta çalıştıklarını dile getirerek, “Bana ehliyet sınavı için internetten bir düzenek satın aldığını söyledi. Düzeneği kurmak için benden yardım istedi. Sınava girmeden önce ona yardım ettim” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.