İbrahim Tatlıses'in çocuklarının annesi kim? İbrahim Tatlıses'in resmi evlilikleri

İbo Show ile yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses paylaşımları ve özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrılan İbrahim Tatlıses'in çocukları hakkında yaptığı paylaşım olay oldu. Bu dikkat çeken paylaşımın ardından İbrahim Tatlıses'in çocukları ve eşleri merak konusu oldu. 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in bilinen 2 resmi nikahlı eşi, 2 de imam nikahlı eşi vardır.

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70 yaşındaki İbrahim Tatlıses son günlerde yaptığı açıklamalar ile magazin basınında sık sık kendine yer buluyor. İbo Show ile yeniden ekrana dönen İbrahim Tatlıses'in son paylaşımı olay oldu. Çocukları hakkında açıklamalar yapan Tatlıses'in oğlu Ahmet'e yer vermemesi kafaları karıştırdı. Bu ilginç paylaşımın ardından İbrahim Tatlıses'in eşleri ve çocukları merak konusu oldu. Peki İbrahim Tatlıses'in kaç çocuğu var? İmam nikahlı ve resmi nikahlı kaç eşi var?



İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımla büyük oğlu Ahmet’i yok saydı! Kızı Gülşen ile karesini paylaşan Tatlıses, Ahmet hariç çocuklarının hepsinden bahsederek “Bunların duası bana yeter artar” dedi. 📍Baba-oğulun arası Bodrum’daki evlerin satışı yüzünden 1 yıldır açık. Tatlıses geçen ay beyin ameliyatı olan oğlunu hastanede ziyaret etmemişti.

İbrahim Tatlıses 70 yaşında, 7 çocuk ve 9 torun sahibi.

İlk evliliği: İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk ve tek resmi evliliğini Urfa’da üç çocuğunun annesi (Ahmet, Gülden, Gülşen) Adalet Tatlıses ile yaptı. Şanlıurfa'da yaşayan Adalet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses'in 3 çocuğu bulunuyor.

Ahmet, Gülden, Gülşen adlı 3 çocuğu Adalet Tatlıses'ten olan İbrahim Tatlıses, evlatlarıyla sık sık görüşüyor. İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet ile arkadaş gibi oldu. Hatta Ahmet bir dönem babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını bile yaptı.

İbrahim Tatlıses daha sonra Adalet Tatlıses ile yollarını ayırdı. Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinemaya girdi. 1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmine kadar sürdü.

İkinci evliliği: Perihan Savaş o dönemde İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi olmuştu. İddialara göre İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş'ı kaçırttırmış ve 7 saat gitmesine izin vermemişti. Uzun zamandır görüşmeyen ikili en son olarak kızları Melek Zübeyde'nin çocuğu olunca bir araya geldiler. İkilinin ayrılma sebebi hem darp hem de İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı Derya Tuna oldu.

En popüler aşkı: Perihan Savaş'tan ayrılan İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile aşk yaşamaya başladı. Büyük aşk olduğunu İbrahim Tatlıses kendi şu sözlerle ifade ediyor: Bir tek Tuna'ya şarkı yazdım gerisi yalan.

Derya Tuna alışık olduğumuz ataerkil aile yapısını yıkan bir kadındı. İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinde ekonomik gücü eline almış ve ailede sözü geçmeye başlamıştı. İkilinin İdo isminde bir çocuğu bulunuyor. İdo ve Derya Tuna, İbrahim Tatlıses aşkının en popüler ismiydi. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna aşkının bitmesinin nedeni ise Asena oldu. 1983 yılında beraber olmaya başlayan çift 18 yıl sonra ayrıldı.

Asena aşkı çok konuşuldu: Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses aşkının bitmesinin nedeni ise Asena. 1998 yılında beraber olmaya başlayan çift 2003 yılında araya Ayşegül Yıldız'ın girmesiyle sona erdi.

İbrahim Tatlıses, Asena ile beraberliğini sürdürürken, kendi televizyonunda birlikte çalıştığı Ayşegül Yıldız ile de birlikte olmaya başladı. Yıldız'a ev ve araba aldığı haberleri medyada sıkça yer alırken Asena da bu yeni rakibine karşı amansız bir mücadeleye girişti. Nitekim çok geçmeden iki kadın bir gece yarısı sokakta kavga edip, birbirlerini yaraladı.

Ayşegül Yıldız ile evlendi: İbrahim Tatlıses, Asena ile ilişkisinin sona ermesinin ardından Ayşegül Yıldız ile evlendi. 2011 yılında evlenen çift 2013 yılında boşandı. Belki de İbrahim Tatlıses'in eşlerinden en az duyulanı Ayşegül Yıldız oldu. İkilinin Elif Ada adlı bir kızı bulunuyor.