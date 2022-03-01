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Emekli ABD'li albaydan Türkiye'yi hedef alan Firari FETÖ'cüye: Bu mankafaya inanmayın

Emekli ABD'li albaydan Türkiye'yi hedef alan Firari FETÖ'cüye: Bu mankafaya inanmayın

Emekli ABD'li Albay Richard Outzen, Türkiye'nin Ukrayna'ya yardım etmediği, NATO için bir tehdit olduğunu söyleyen firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aykan Erdemir'e, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye mi bu mankafaya mı inanacağız?" diye cevap verdi.

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Yıllardır ABD'de Türkiye karşıtı söylemlerle propaganda yapan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aykan Erdemir, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta da algı operasyonuna girişti. FETÖ'cü Erdemir Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına dair oylamada Türkiye'yi hedef alarak Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'sinin raydan çıktığını, Ukrayna'ya sırtını dönerek Rusya'ya siper olduğunu sosyal medya hesabında yazdı.

Erdemir'in algıya oynayan paylaşımına tepki gösteren jeopolitik analist olarak çalışan Emekli ABD'li Albay Richard Outzen, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye mi bu mankafaya mı inanacağız?" derken Türkiye'nin Rusya'nın Libya, Suriye ve Azerbaycan'daki planlarını bozduğunu hatırlatarak, "Düşmanca tavırlarına rağmen kabul et ki Türkiye, Ukrayna'yı destekledi" ifadelerini kullandı.

(HABER 7)

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