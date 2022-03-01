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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'den yeni açıklama: Rusya'yı ekonomik olarak yok edin

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'den yeni açıklama: Rusya'yı ekonomik olarak yok edin

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ülkelere yeni çağrı yaptı. Zelenskiy, "Roketler, bombalar durdurulsun diyen Zelenskiy, "Rusya'yı ekonomik olarak yok edin" dedi.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, ülkesine 5 gün içerisinde 56 füze atışı yapıldığını belirterek, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek" dedi.

Zelenski, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da çatışmaların sürdüğünü belirterek, "Füzelerle, bombalarla, toplarla silahlanan kötülük derhal durdurulmalı, ekonomik olarak mahvedilmeli" dedi.

Açıklamalarına devam eden Zelenski, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Harkov'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklamasında ise, "Harkov'un merkezinde meydana atılan roket, açık ve gizlenmemiş bir terördür. Bundan sonra Rusya bir terör devletidir. Kimse affetmeyecek. Kimse unutmayacak" dedi. 

"Roketler, bombalar durdurulsun" diyen Zelenskiy, "Rusya'yı ekonomik olarak yok edin. Savaş suçu işleyen ülke BMGK Daimi Üyesi olmamalı" çağrısı yaptı.

Ukrayna lideri Zelenskiy, ayrıca Twitter'dan yaptığı bir başka açıklamada, destekleri için İngiltere Kraliyet Ailesi'ne de teşekkür etti. 

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