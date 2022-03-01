Rusya açık açık söyledi: Kiev'i vuracağız evlerinizi terkedin! Zelensky önlem almaya başladı

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından başlayan savaşta 6. gün de çatışmalarla başladı. Belarus'taki barış müzakereleri, ikinci tur kararıyla biterken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Rusya hakkında 'savaş suçu' soruşturması açtı. Rusya son dakika açıklamasında "Kiev'deki askeri tesisleri vuracağız, yakınlarda oturalar evlerini terketsin" tendidinde bulundu. İşte saat saat Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler...

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Ukrayna savaşının 6'ncı gününde Rusya'ya Lahey'den kötü bir haber geldi. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı Karim Khan, Ukrayna'da olası savaş suçları veya insanlığa karşı suçlar hakkında soruşturma başlatacağını duyurdu. Açıklama, Uluslararası Af Örgütü'nün Rusya'yı bir anaokuluna yönelik saldırı iddiasıyla kınamasının ardından geldi. Gün boyu çatışmalar ve karşılıklı açıklamalar sürerken, Rusya saat 16:00'da yaptığı açıklamada Kiev'i vuracağını belirtip sivillerden evlerinizi boşaltmalarını istedi. İşte Rusya-Ukrayna savaşından son gelişmeler...

16:42 Müzakerelerin ikincisi yarın yapılacak

Ukrayna basını, ikinci barış görüşmesinin yarın olacağını duyurdu. Tass haber ajansının Ukrayna basınına dayandırdığı haberinde, Rusya ile Ukrayna'nın ikinci barış görüşmesinin 2 Mart'ta (yarın) yapılacağı belirtildi.

Cenevre’deki BM İnsan Hakları Konseyi sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un konuşmasına diplomatlar salonu terk ederek tepki gösterdi.

16:30 Ukrayna'nın AB üyelik başvurusu kabul edildi

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım başvurusu kabul edildi. Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım başvurusunu kabul etti. Özel bir kabul prosedürü başlatıldı.

16:16 Rusya açık açık söyledi: Kiev'i vuracağız velerinizi terkedin

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Kiev'deki askeri hedefleri vuracağız. Güvenlik servisi ve özel birliklere saldırı düzenlenecek. Bu noktaların yakınında yaşayanlar evlerini terk etsin" denildi. Rusya, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Kiev'deki binasını da vuracaklarını duyurdu. Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralıklara siren sesleri duyulmaya devam ediyor. Bazı caddelere toprak ile yığınak yapıldığı görüldü.

16:13 Ukrayna teslim olan Rus askerlerine 40 bin euro verecek

Ukrayna, ülkelerini işgal eden Rus askerlerinİ parayla ikna etmeye çalışıyor. 'Milyon' kod adı verilen yeni projeye göre teslim olan her Rus askerine 40 bin euro verilecek. Teslim olan Rus askerleri yargılanmayacak ve kendilerine para verilecek. IT Endüstrisi tarafından finanse edilen aksiyona göre teslim olan Rus askerlerinin beyaz bayrakla teslim olması ve “Milyon‘‘ şeklindeki parolayı söylemesi yeterli

16:05 Ukrayna'daki Türklere yeni çağrı yapıldı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden ülkede yaşayan Türklere yeni çağrı geldi: "Bugün saat 19:00’da Kiev’den bir tren kaldırılması planlanmaktadır. Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce saat 18:00'e kadar, güvenliğinize azami özen göstermek suretiyle, Kiev Merkezi Tren Garı’na gitmeniz beklenmektedir."

15:52 Hulusi Akar Rus Bakan Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. İki savunma bakanı Ukrayna'daki son durumu konuştu.

15:38 Rusya: Anzak Denizi'ne çıkışlarını kapattık

Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna birliklerinin Azak Denizi'ne çıkışı tamamen engellendi" açıklamasında bulundu. İngiltere Prensi Charles, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali acımasızca bir saldırı" açıklamasında bulundu.

14:25 Ukrayna uçuşa yasak bölge ilan edersek savaşırız

İngiltere Başbakanı Johnson "Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edemeyiz. Bunu yaparsak Rusya ile direkt çatışmaya girmemize sebep olur" dedi. Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "barbarca taktikler” kullandığını söyledi.

14:03 Kiev'de savaşa hazırlık! Zelensky yeni komutan atadı

Ukrayna lideri Zelenskiy, savaş dönemi için General Nikolay Jernov'u Kiev askeri yönetiminin başına atadı. Açıklamada, "Vitali Kliçko, Kiev belediye başkanı olmaya devam ediyor ve askeri başkanla birlikte çalışacak. Savaştan sonra her şeyi yerine geri getireceğiz" denildi. Ukrayna, Kırgızistan ve Gürcistan'daki Büyükelçiliklerini geri çağırdığını duyurdu.

14:06 Fransız askerleri Polonya sınırına ulaştı

Fransa'nın, bölgedeki NATO varlığını güçlendirmek üzere sevk ettiği 250 askerin Romanya'ya vardığı bildirildi. Fransız ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, NATO'nun doğu kanadında İttifak'ın caydırıcılığını ve savunma vaziyetini güçlendirmek misyonuyla Romanya'ya konuşlandırılacak NATO alarm taburunun ilk Fransız unsurlarının ülkeye vardığı belirtildi. Açıklamada, askerlerin, teçhizatın ve mühimmatın Romanya'ya varış görüntüleri paylaşıldı.

13:41 Rusya misket ve vakom bombası mı kullanıyor?

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada "Misket ya da vakum bombası kullandığımız iddiaları yalan. Putin şu aşamada Zelenskiy ile görüşme planlamıyor. Savaş suçu iddialarını reddediyoruz" denildi.

12:40 Rusya savaşın ne kadar süreceğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukraynaya yönelik saldırıların ne zaman biteceğiyle ilgili konuştu. Şoygu, "Rus Silahlı Kuvvetleri, belirlenen hedeflere ulaşılana kadar Ukrayna'da özel askeri operasyon yürütmeye devam edecek. Rusya'yı Batı'dan gelen askeri tehdide karşı korumak, Ukrayna'daki özel harekatın ana görevidir" dedi.

13:35 Lavrov'den yeni nükleer silah açıklaması

Ukranya'nın nükleer teknolojiye sahip olduğunu öne sürerek, "Bu tehlikeye cevap vermemezlik edemeyiz" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılılar eski Sovyet ülkelerinde askeri tesisler kurmamalı, Avrupa'daki ABD nükleer silahlarının geri çekilmesinin zamanı geldi" açıklaması yaptı.

12:30 Alman Savaş uçakları Polonya semalarında uçuyor

Almanya Hava Kuvvetleri Alman savaş uçaklarının Polonya üzerinde devriye gezdiğini açıkladı. Hava kuvvetleri Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Polonya üzerinde gökyüzünün güvenliğini sağlıyoruz" ifadesi yer aldı. Almanya Dün Baltık Denizi bölgesine Tornado savaş uçakları ve bir deniz devriye uçağı göndereceğini açıklamıştı.

11:38 Zelensky'den yeni çağrı: Rusya'yı ekonomik olarak yok edin

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni açıklamalarda bulundu. "Roketler, bombalar durdurulsun diyen Zelenskiy, "Rusya'yı ekonomik olarak yok edin" çağrısı yaptı.

11:22 Rusya kent merkezlerini aktif olarak bombalıyor

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak, "Rusya siviller arasında can kaybı ve panik yaratmak için kent merkezlerini aktif olarak bombalıyor" açıklaması yaptı. Fransa Maliye Bakanlığı, AB, Rusya'ya karşı topyekûn bir ekonomik ve mali savaş yürütüleceğini açıklarken, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Belarus, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatına katılmayı planlamıyor" dedi.

11:04 Ukrayna 5 bin 710 Rus askerini öldürdük

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı. Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.

10:10 Harkov'da patlama anı böyle görüntülendi!

Rusya - Ukrayna savaşı 6. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus lider Putin'in işgal beklediğinden uzun sürmesi üzerine daha da acımasızlaştığı belirtilirken, Rus saldırıları sırasında Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşanan bir patlama kameralara saniye saniye böyle yansıdı.

09:45 Rusya İsviçre'nin yolcu uçaklarına hava sahasını kapattı

Rusya, İsviçre'nin yolcu uçaklarına kısıtlamaları getirdi. Polonya savaşın başından beri ülkeye sığınanların sayısının 350 bini bulduğunu duyurdu.

09:32 Rus Ordusu Kherson'u kuşattı

Rus ordusu Ukrayna şehri Kherson'a ulaştı. Belediye başkanı Igor Kolykhayev 'Rus ordusu Kherson'un girişlerine kontrol noktaları kuruyor' dedi. Gazeteci Alyona Panina, "Şehir aslında kuşatılmış durumda, her tarafta çok sayıda Rus askeri ve askeri teçhizat var, çıkışlarda kontrol noktaları kuruyorlar" dedi.

09:20 Rusya saldırısında Sumi'de 70 Ukrayna askeri öldü



Ukrayna’nın Sumi bölgesinin yöneticisi Dimitro Zhivitski, Pazar günü Ohtırka kentine düzenlenen bombardıman sonucu 70 civarında Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Zhivitski, enkaz altında kalan kişileri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi ve 'Fakat düşman da hak ettiğini buluyor. Çok sayıda Rus cesedi Kızıl Haç yetkililerine teslim edildi' dedi.

09:15 Putin'den dolara yasak geldi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının döviz cinsinden dış borç vermeleri ve ülke dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları yasaklandı. Dolarla borç yasağının AB ülkeleri ve ABD'nin Rusya'yı swift sisteminden çıkarılacağını açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.

08:20 NATO doğu kanadını güçlendiriyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle alarma geçen NATO, doğu kanadındaki ülkelere asker konuşlandırıyor. Fransız ordusuna ait C-130 askeri uçağı Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Constanta'ya ulaştı. Fransa Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Constanta'daki NATO üssüne gelen Fransız askerler ve cephanelikler görüldü.

08:05 Kiev'de siren sisleri yükselmeye başladı

Saat 07.22'de Rivne ve Ternopil gibi çeşitli şehirlerde hava saldırısı sirenleri çalmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına dakikalar kala bu kez siren sesleri Kiev'de yankılanmaya başladı. ABD, Rusya’nın Birleşmiş Milletler’de görev yapan 12 diplomatını "ulusal güvenlik" nedeniyle sınır dışı ediyor.

07:45 Savunma Bakanlığı 'nasıl molotof atılır' broşürü paylaştı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, molotof kokteyliyle saldırmak isteyenler için Rus zırhlı araçlarının zayıf noktalarını Twitter'da paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı infografiklerle Rus zırhlı araçlarının zayıf noktalarını gösterdi ve halka molotof kokteyli atarken bu noktaları hedef almalarını söyledi. Ukrayna'da Rus işgaline karşı siviller de savunma faaliyetlerine katılıyor. Ukrayna hükümeti internet sitesinde molotof kokteyli ve el yapımı bomba hazırlama rehberleri paylaşıyor.

07:01 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev'e yaklaşıyor

ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın askeri konvoyunun uzunluğunu paylaştı. Daha önce Rus konvoyunun uzunluğunun 17 mil (27 km) olduğunu açıklayan Maxar Technologies şirketi, Kiev yakınlarına ulaşan Rus askeri konvoyunun aslında daha uzun olduğunu bildirdi. Şirket zırhlı araçlar, tanklar, çekili toplar ve diğer askeri araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 40 milden (64 km) uzun olduğunu açıkladı. Gün içerisinde elde ettiği yeni görüntüleri servis eden şirket, konvoyun Kiev’e 27 mil (43 km) mesafedeki Antonov Hava Üssü'nden Ukrayna’nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığını kaydetti.

06:40 ABD'li senatör: Ukrayna'yı daha zor günler bekliyor

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 'Askeri açıdan Ukrayna’yı daha kötü günler bekliyor' dedi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Demokrat Senatör Chris Murphu de 'Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak' dedi.

Ukrayna'da bebekler geceyi bu sığınaklarda geçirmek zorunda kalıyor.

05:51 Mastercard'dan Rusya'ya darbe

- Ukrayna’nın ayrılıkçı Donetsk bölgesinde yetkililer, Ukrayna bombardımanı sonucu sivillerin öldüğünü açıkladı.

- Mastercard, Rusya'ya karşı yaptırımların bir parçası olarak birden fazla finansal kuruluşu ödeme ağından engelledi.

05:04 Ukrayna ABD'den daha fazla yardım istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Kuleba görüşmede, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirtti.

02:35 Dün 9 sivil öldü ölenlerden 3'ü çocuk

Harkiv Belediye Başkanı İhor Terehov, dün kenti düzenlenen roket saldırısında dokuz sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında üç de çocuk bulunuyor. Terehov, "Bugün çok zor bir gündü. Bize bunun bir savaş değil, Ukrayna insanlarına yönelik bir katliam olduğunu gösterdi. Füzeler konutları vurdu, barışçıl insanlar öldü, yaralandı. Harkiv uzun zamandır böylesi bir zarar görmemişti" ifadelerini kullandı. Terehov, hayatını kaybeden dört kişinin su almak için sığınaktan çıkıp öldüğünü açıkladı.

00:45 Ananymous Rus'ya nefes aldırmıyor

Anonymous, son 72 saatte Rusya ve Belarus hükümetine, devlet medyaları ve şirketlerine bağlı 1500'den fazla internet sitesini hackledi.