Ruslar iddia etti: Putin tüm ailesini nükleer savaştan korumak için yeraltı sığınağına taşıdı

Bununla birlikte, Moskova'daki bazı isimler Solovey'i komplo teorisyeni olarak nitelendiriyor. Ancak daha geçen hafta, Putin'in tıbbi ve zihinsel durumu hakkındaki iddiaları nedeniyle Rus makamları tarafından yedi saat sorguya çekildi. Evi de arandı ve çok sayıda elektronik eşyaya el konuldu. Solovey daha sonra serbest bırakıldı ama dava kapanmadı.