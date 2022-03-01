Ruslar iddia etti: Putin tüm ailesini nükleer savaştan korumak için yeraltı sığınağına taşıdı
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer emri verdikten sonra nükleer savaş tendidi ortaya çıktı. Dünyayı diken üstüne oturtan Putin, nükleer savaştan ailesini korumak için harekete geçti. Rus profesör Valery Solovey, Putin ailesini kormak için Altay dağlarındaki bir yeraltığını sığınağına taşıdığını öne sürdü. Yüksek teknolojiyle inşa edilen tesisin bir şehre elektrik vermeye yetecek kadar enerji ürettiği açıklandı.
Rus profesör Valery Solovey'e göre, Vladimir Putin son günlerde aile üyelerini Sibirya'daki bir 'yeraltı şehrine' taşıdı. 61 yaşındaki siyaset bilimci Valery Solovey, yüksek teknolojili sığınağın Altay Dağları'nda bulunduğunu ve nükleer savaş durumunda korunmak için tasarlandığını söyledi.
Putin gizli 'Şamanik' ritüellere katılıyor
Daha önce Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGIMO) profesör olan Solovey, Putin'in Rus halkından gizlenen tıbbi sorunlar yaşadığını ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte gizli şamanik ritüellere katıldığını iddia etmişti.
Bununla birlikte, Moskova'daki bazı isimler Solovey'i komplo teorisyeni olarak nitelendiriyor. Ancak daha geçen hafta, Putin'in tıbbi ve zihinsel durumu hakkındaki iddiaları nedeniyle Rus makamları tarafından yedi saat sorguya çekildi. Evi de arandı ve çok sayıda elektronik eşyaya el konuldu. Solovey daha sonra serbest bırakıldı ama dava kapanmadı.
Son teknolojiyle donatılmış bir yeraltı şehri
Solovey, hafta sonu yaptığı açıklamada, " Başkan Putin'in ailesi nükleer savaş ihtimaline karşı hazırlanan özel bir sığınağa götürüldü. 'Bu sığınak dağlık Altay Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Aslında bir sığınak değil, en son bilim ve teknolojiyle donatılmış tam bir yeraltı şehri” dedi.