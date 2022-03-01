Tabipler Birliği mart ayı grev günlerini duyurdu 10 talep sundular

Hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, maaşlar ve sağlıkta şiddet konularını gerekçe göstererek başlattıkları grev ilerleyerek devam ediyor.

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İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen ve tüm Tabip Odası başkanlarının çevrimiçi katıldığı basın toplantısıyla 10 maddelik talepler kamuoyu ile paylaşıldı.

81 ili temsil eden 65 tabip odası ve 180 bin hekimin meslek örgütü TTB ile sağlık emek-meslek örgütlerinin sağlık alanında yaşanan olumsuzluklar, ve daha iyi bir sağlık ortamı için verdiği mücadele yeni bir aşamaya girdiği hatırlatıldı.

Covid-19 pandemisi döneminde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sonucunda pandeminin daha da yıkıcı olmasının önüne geçildiği hatırlatılan açıklamada, “Bizler böylesi önemli bir alanda, nitelikli hizmet üretmeye çabalarken pandemi ile birlikte ekonomik krizin derinleşmesi, çalışma koşullarımızda yaşadığımız zorlukları artırdı. Ekonomik haklarımız giderek geriledi. İşlemeyen ve sağlıksızlık üreten sağlık sisteminin tüm yükünü bizler çekiyor ve emeğimizin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürükleniyoruz. Ancak yaşadıklarımızın kader olmadığını biliyoruz” denildi.

Sağlık alanında yaşanan, hekimleri ve sağlık çalışanlarını umutsuzluğa sürükleyen bu karanlık tabloya karşı hakları için mücadele verildiği vurgulanarak, “Daha iyi bir sağlık ortamı için mücadele ediyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı.Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye'de, bütün sağlık kurumlarında G(ö)REV'de olacağımızı ilan ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığının eylemleri ile ilgili 81 ile gönderdiği yazının baştan sona talihsiz bir içeriğe sahip olduğu belirtilen açıklamada “Özellikle pandemi döneminde önlenebilir ölümlere sebep olanlar bizlere sağlık hakkının gerekliliklerinden bahsedemez. Görev eylemlerimiz daha sağlıklı bir toplum, halk sağlığının öncelendiği sağlık politikaları içindir. Tek bir meslektaşımız hakkında dahi işlem başlatılmasına göz yummayacağımızın bilinmesini isteriz. Eylemimizin haklılığı da meşruluğu da yasallığı da açıktır. Taleplerimizin acilen karşılanmasını istiyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızın gasp edilmesine, kötü çalışma koşullarına, sefalet ücretlerine karşı herkesi bu mücadele de yanımızda olmaya çağırıyoruz ” denilerek acil talepleri şöyle sıralandı: