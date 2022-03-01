BIST 1.973
DOLAR 13,94
EURO 15,57
ALTIN 860,27
HABER /  DÜNYA

Hizbullah'tan olay Ukrayna açıklaması: ABD'ye güvenen herkes için bir derstir

Hizbullah'tan olay Ukrayna açıklaması: ABD'ye güvenen herkes için bir derstir

Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Rusya'nın askeri işgaline uğrayan Ukrayna için "ABD'ye güvenen, bel bağlayan ve onun üzerinden bahse giren herkes için bir derstir." dedi.

Abone ol

Nasrallah'ın, partisinin düzenlediği bir anma etkinliği için yaptığı video kayıt konuşması Lübnan merkezli El-Manar televizyonu tarafından yayınlandı.

Dünya gündeminin en sıcak konusu "Rusya ve Ukrayna" arasındaki savaş hakkında konuşan Nasrallah, "Ukrayna'da meydana gelen olaylardan Amerika sorumlu çünkü işlerin bu yönde gitmesi için kışkırtma ve baskılarda bulundular." iddiasını dile getirdi.

Rusya'ya destek
Rusya ve Ukrayna'da yaşayan Rus halkının haklarının, Kiev ve müttefiki NATO tarafından hiçe sayıldığını savunan Nasrallah, "Moskova, kendi sınırlarını ve ulusal güvenliğini koruma hakkına sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Nasrallah, "(Ukrayna'nın karşı karşıya bulunduğu durum) ABD'ye güvenen, bel bağlayan ve onun üzerinden bahse giren herkes için bir derstir." dedi.

Ancak Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 24 Şubat'ta yayınladığı açıklamada, Rusya'ya "askeri operasyonları derhal durdurması ve güçlerini Ukrayna'dan çekmesi" için çağrısı yapmıştı.

İlgili Haberler
Mülteci botlarını batıran Yunanistan'dan Ukrayna açıklaması: Onlar bizlerden biri Ukrayna haritasına bakın Rusya 6 günde nereleri aldı? Türk SİHA'lara ABD'den övgü Rusya'dan yeni Ukrayna açıklaması: Rusya hedeflerine ulaşana kadar devam edecek
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukrayna'nın en genç milletvekili Yurash silahlanıp Kiev'da sokağa çıktı verdiği pozlar olay oldu
Foto Galeri Ukrayna'nın en genç milletvekili Yurash silahlanıp Kiev'da sokağa çıktı verdiği pozlar olay oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bankacılık sektörü karını yüzde 370 artırdı
Bankacılık sektörü karını yüzde 370 artırdı
Fahrettin Koca'dan beklenen son dakika açıklaması: Maske ve tüm yasaklar...
Fahrettin Koca'dan beklenen son dakika açıklaması: Maske ve tüm yasaklar...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşıyla görüştü
TÜBİTAK bursu nedir başvuru şartları neler 2022 nasıl alınır?
TÜBİTAK bursu nedir başvuru şartları neler 2022 nasıl alınır?
Tabipler Birliği mart ayı grev günlerini duyurdu 10 talep sundular
Tabipler Birliği mart ayı grev günlerini duyurdu 10 talep sundular
NATO, Ukrayna'ya asker veya savaş uçağı göndermeyecek! Stoltenberg açıkladı
NATO, Ukrayna'ya asker veya savaş uçağı göndermeyecek! Stoltenberg açıkladı
LPG'ye 24 saat geçmeden ikinci büyük zam! 60 kuruş daha zamlanacak
LPG'ye 24 saat geçmeden ikinci büyük zam! 60 kuruş daha zamlanacak
AÖL giriş öğrenci sınav giriş ekranı-2022 AÖL sınavı kaç dakika sürecek?
AÖL giriş öğrenci sınav giriş ekranı-2022 AÖL sınavı kaç dakika sürecek?
THY'den 2021'in 4. çeyreğinde 225 milyon dolar net kar
THY'den 2021'in 4. çeyreğinde 225 milyon dolar net kar
Özellikle İstanbul'dan gelenlerde var! 15 yıl içinde yeni salgın bu olacak
Özellikle İstanbul'dan gelenlerde var! 15 yıl içinde yeni salgın bu olacak