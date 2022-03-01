Hizbullah'tan olay Ukrayna açıklaması: ABD'ye güvenen herkes için bir derstir

Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Rusya'nın askeri işgaline uğrayan Ukrayna için "ABD'ye güvenen, bel bağlayan ve onun üzerinden bahse giren herkes için bir derstir." dedi.

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Nasrallah'ın, partisinin düzenlediği bir anma etkinliği için yaptığı video kayıt konuşması Lübnan merkezli El-Manar televizyonu tarafından yayınlandı.

Dünya gündeminin en sıcak konusu "Rusya ve Ukrayna" arasındaki savaş hakkında konuşan Nasrallah, "Ukrayna'da meydana gelen olaylardan Amerika sorumlu çünkü işlerin bu yönde gitmesi için kışkırtma ve baskılarda bulundular." iddiasını dile getirdi.

Rusya'ya destek

Rusya ve Ukrayna'da yaşayan Rus halkının haklarının, Kiev ve müttefiki NATO tarafından hiçe sayıldığını savunan Nasrallah, "Moskova, kendi sınırlarını ve ulusal güvenliğini koruma hakkına sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Nasrallah, "(Ukrayna'nın karşı karşıya bulunduğu durum) ABD'ye güvenen, bel bağlayan ve onun üzerinden bahse giren herkes için bir derstir." dedi.

Ancak Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 24 Şubat'ta yayınladığı açıklamada, Rusya'ya "askeri operasyonları derhal durdurması ve güçlerini Ukrayna'dan çekmesi" için çağrısı yapmıştı.