Mülteci botlarını batıran Yunanistan'dan Ukrayna açıklaması: Onlar bizlerden biri

Daha önce Suriye'den ve Afganistan'dan gidip kendilerine sığınmaya çalışan mültecileri ölüme göndermesiyle ünlü Yunanistan'dan skandal ifadeler geldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Onlar, bizlerden biri" dedi.

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6. gününde devam eden Rusya Ukrayna savaşı, bu sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı acımasız füze saldırıları ile devam ediyor. Bu sırada yüzlerce mülteci ise çevredeki ülkelere sığınmaya çalışıyor.

Mültecileri soyup soğuktan donarak ölmesine yol açan ve botları şişleyip batıran yol açan Yunanistan, Ukraynaya kucak açtı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı hedef alan yaptırımlarını desteklediklerini ve Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e destek mesajı gönderdi.

Miçotakis, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı ile tam dayanışma" ifadesine yer verdi.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) tercihini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Miçotakis, "Onlar, bizlerden biri" ifadesini kullandı.