Ukraynalı gelinler Antalya'da seferberlik başlattı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olarak Cuma günü başlattığı operasyon 5'inci gününde devam ediyor. En çok Ukraynalı vatandaşın yaşadığı turizm kenti Antalya’da Ukraynalı vatandaşlar ülkeleri için adeta seferber oldu.

Ukrayna Aile Derneği Başkanı Vika Mikhaylova öncülüğünde harekete geçen Ukraynalı ve Türk vatandaşlar, ülkeye göndermek için koli koli gıda malzemesi hazırladı.

Gelen malzemeler arasında çorap, eşofman, battaniye, bisküvi, acil yardım malzemeleri, ilaç başta olmak üzere gıda ürünleri yer aldı. Dernekte tek tek kolilere konulan malzemeler konsolosluğa teslim edilerek yola çıkarılacak. Dernek önünde bir araya gelen kadınlar, Ukrayna Milli Marşını okudu. Bu sırada bazı kadınların duygulandığı görüldü.