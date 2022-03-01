BIST 1.961
DOLAR 13,93
EURO 15,59
ALTIN 857,76
HABER /  SAĞLIK

91 yaşında hiç virüse yakalanmadı! Sağlığının sırrını verdi: Haftada en az 2 defa...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
91 yaşında hiç virüse yakalanmadı! Sağlığının sırrını verdi: Haftada en az 2 defa...

KIRŞEHİR’de yaşayan eski 91 yaşındaki Cavit Yıldız; korona virüse hiç yakalanmadığını söyleyerek, bunu haftada 2 kez içtiği ‘kelle paça’ çorbasına bağladığını ifade etti.

Abone ol

Vaka sayılarının artış gösterdiği Kırşehir’de, 91 yaşındaki Cavit Yıldız, korona virüsün başladığı günden itibaren virüse hiç yakalanmadı. Aşılarının da tamamını yaptırdığını ifade eden Yıldız, “91 yaşındayım, Kırşehir’de yaşıyorum. Ben aşımı da yaptırdım. Fakat haftada en az 2 kez içtiğim kelle paça çorbasıyla da korona virüse yakalanmadım. Tedbirlerimi alarak aşılarımı da oldum. Sağlıklı ve dincim” dedi.

İşlettiği restoranında kelle paça çorbası için talebin yüksek olduğunu aktaran Zekeriya Ay ise, “Vaka sayılarının artış gösterdiği Kırşehir’de kelle paça çorbasıyla bağışıklık sitemini güçlü tutan çok müşterimiz var. Önlemleri almak kaydıyla bağışıklık sitemi de güçlü olmalı. Ben ‘kelle paça’ çorbasına aşı diyorum." ifadelerini kullandı.



"İnsanımızı çorba içmeye davet ediyorum"
Ay "Haftada birkaç kez çorba içenlerin hastalığı da daha hafif atlattığı kanaatini taşıyorum. Bu nedenle de insanımızı çorba içmeye davet ediyorum”diye konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre, vaka sayılarının artış gösterdiği iller arasında Kırşehir de yer alıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye Ukrayna Rusya bakın kaçıncı oldu
Foto Galeri Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye Ukrayna Rusya bakın kaçıncı oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Maltepe su kesintisi 2 Mart sular ne zaman gelecek saat kaçta?
Maltepe su kesintisi 2 Mart sular ne zaman gelecek saat kaçta?
Ukrayna haritasına bakın Rusya 6 günde nereleri aldı? Türk SİHA'lara ABD'den övgü
Ukrayna haritasına bakın Rusya 6 günde nereleri aldı? Türk SİHA'lara ABD'den övgü
Kredi kartı harcamalarında ocak ayında rekor artış
Kredi kartı harcamalarında ocak ayında rekor artış
"Elektrik faturalarını ödemeyeceğim" demişti Kılıçdaroğlu şartını açıkladı: Bunu yaparsa...
"Elektrik faturalarını ödemeyeceğim" demişti Kılıçdaroğlu şartını açıkladı: Bunu yaparsa...
Denizli'de temizlik yaparken 9 kilo para buldu! Uzun uğraş sonucu sahibine ulaştırdılar
Denizli'de temizlik yaparken 9 kilo para buldu! Uzun uğraş sonucu sahibine ulaştırdılar
MHP ile DEVA Partisi'nin mutabakat metninde Atatürk anılmamış tartışması
MHP ile DEVA Partisi'nin mutabakat metninde Atatürk anılmamış tartışması
Beykoz su kesintisi 2 Mart İSKİ sular ne zaman gelecek saat kaçta?
Beykoz su kesintisi 2 Mart İSKİ sular ne zaman gelecek saat kaçta?
Ali Babacan'ın imzasındaki şifre ve Erdoğan'ı destekleyen ismin mesajını Ertuğrul Özkök açıkladı: İlk defa...
Ali Babacan'ın imzasındaki şifre ve Erdoğan'ı destekleyen ismin mesajını Ertuğrul Özkök açıkladı: İlk defa...
Ümraniye su kesintisi İSKİ 1 Mart sular ne zaman gelecek saati
Ümraniye su kesintisi İSKİ 1 Mart sular ne zaman gelecek saati
Üsküdar su kesintisi İSKİ 1 Mart sular ne zaman gelecek?
Üsküdar su kesintisi İSKİ 1 Mart sular ne zaman gelecek?