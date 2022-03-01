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Üsküdar su kesintisi İSKİ 1 Mart sular ne zaman gelecek?

Üsküdar su kesintisi İSKİ 1 Mart sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'un Üsküdar ilçesi olması üzere bugün birçok ilçede İSKİ planlı su kesintisi yapacak. Üsküdar'da su kesintisi bugün (1 Mart Salı günü) başlayacak ve 18 saat sürecek. Peki Üsküdar'ın hangi mahallelerinde su kesintisi olacak. Üsküdar su kesintisi 1 Mart listesi...

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ÜSKÜDAR'da bugün planlı su kesintisi yapılacak.  Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı yapılması için İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Yaklaşık 18 saati bulacak su kesintilerinden etkilenen ilçelerden biri de Üsküdar olacak. Üsküdar'ın birçok mahallesinde bugün sular saat 09.00'ten itibaren 2 Mart'a kadar kesilecek. Peki Üsküdar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 

 Mart 2022 Salı günü 09.00 itibariyle Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da sular kesildi. Bu 3 ilçedeki su kesintisi 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatlerine kadar sürecek. 2 Mart çarşamba günü Saat 05.00 ila 23.00 arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinde de sular kesilecek. Su kesintisi 18 saat sürecek. 

1 Mart 2022 Salı 09.00 ila 2 Mart 2022 Çarşamba 03.00 saatleri arasında 18 saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler:


Üsküdar İlçesi: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy,  Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli,  Küçüksu,  Bulgurlu,  Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

Ümraniye İlçesi: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal,  Atatürk, Tantavi,  Yamanevler, Armağan evler,  Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı,  Elmalı,  Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

Beykoz İlçesi:  Yeni Mahalle’nin bir kısmı. 2 Mart 2022 Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında 18 saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler:

Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı,  Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.


Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

Pendik  İlçesi:  Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları,  Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

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