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Rusya'dan yeni Ukrayna açıklaması: Rusya hedeflerine ulaşana kadar devam edecek

Rusya'dan yeni Ukrayna açıklaması: Rusya hedeflerine ulaşana kadar devam edecek

Rusya Ukrayna Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Rusya hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'da askeri operasyonuna devam edecek” dedi. 

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 6. gününde. Çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken Rusya'dan çok kritik bir açıklama geldi.

Şoygu, Savunma Bakanlığı yetkililerinin yer aldığı toplantıdaki konuşmasında, “Rusya Federasyonu ordusunun birlikleri, belirlenen hedeflere ulaşılana dek özel askeri operasyonunu sürdürecektir” dedi.

“Bizim için en önemlisi, Rusya Federasyonu’nu, Batı ülkelerinin yarattığı askeri tehditten korumak” diye devam eden Şoygu, operasyon sırasında Rusya ordusunun Ukrayna topraklarını işgal etmediğini, bu ülkedeki sivillerin canlarının ve güvenliklerinin korunması için her şeyi yaptığını belirtti.

"Saldırılar sadece askeri tesislere gerçekleştiriliyor"
Rusya Savunma Bakanı, “Belirtmek isterim ki saldırılar sadece askeri tesislere gerçekleştiriliyor ve bu yapılırken yalnızca istenen hedefi vuran yüksek hassasiyetli silahlar kullanılıyor” vurgusunu yaptı.

Ukrayna tarafınınsa, sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak, yerleşim yerlerine, okul ve konut bahçelerine roketatar silahlar yerleştirdiğini kaydeden Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’daki operasyonlarda yer alan Rusya askerlerine de cesaret ve kahramanlıkları için teşekkür etti.

Lavrov'dan tepki
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılılar eski Sovyet ülkelerinde askeri tesisler kurmamalı, Avrupa'daki ABD nükleer silahlarının geri çekilmesinin zamanı geldi" açıklaması yaptı.

Harkov'da şiddetli çatışmalar
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, gece saatlerinde 5 Rus savaş uçağı düşürdüklerini söylerken, “Rus güçler Kiev ve Harkov'u kuşatma altına almaya çalışıyor” diye konuştu.

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