Belarus nerede güncel haritası Belarus nüfusu Belarus kökeni Rus mu?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bugün 6. günü. İki ülke ateşkes ve müzakere için bugün ikinci kez Belarus'ta masaya oturacak. Peki arabulucu konumunda olan Belarus nerede, Belarusluların kökeni Rus mu? Belarus nüfusu kaç?

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Rusya ile Ukrayna arasındaki operasyonda bugün altıncı güne girildi. Kayıplar verilmeye devam ediliyor. Bu yüzden Rusya ve Ukrayna ateşkesi görüşmek üzere bugün ikinci kez masaya oturacak. Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşecek bu görüşme Belarus'ta yapılacak. Görüşme Belarus'un Gomel bölgesinde gerçekleşecek. Vatandaşlar bu haber sonrası Belarus'un nerede olduğu ve Belarus'un hangi ülkeye bağlı olduğunu araştırmaya başladı.

Belarus nerede:

Belarus, resmİ adıyla Belarus Cumhuriyeti ya da diğer adıyla Beyaz Rusya, Doğu Avrupa'da bulunan bir devlettir. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden eski bir Sovyetler Birliği ülkesidir. Bir Slav devleti olan Belarus'un başkenti Minsk'tir. Komşuları ise batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya ve güneyde Ukrayna'dır.

Belarus, diğer BDT ülkelerinin yanında, Rusya hükûmetine en yakın müttefik konumundadır. Rusya ile Birlik Devleti adında devletler üstü bir oluşum kurmuştur.

Belarus hangi ülkeye ait: Beyaz Rusya yani Belarus, Avrasya'nın merkezinde, Doğu Avrupa'da yer almaktadır. Komşu ülkeleri kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Litvanya ve Letonya, güneyde Ukrayna, güneybatıda ise Polonya'dır. Büyüklük bakımından Beyaz Rusya dünyanın 83. ülkesi olarak bilinmektedir. Yumuşak ve nemli bir havaya sahip olan Beyaz Rusya yada diğer adıyla Belarus, ılıman kara iklimine sahiptir. Güneybatı ve güneyde Ocak ayında hava sıcaklıklar değişir, kuzeybatıda ise hava sıcaklığı -4°C ila -8°C arasında dalgalanmaktadır. Kış aylarında ülkede sık sık don olayları yaşanmaktadır. Yazın ise Haziran ayı ortalama sıcaklığı kuzeyde +17°C iken, güneyde ise +19°C görmektedir.

Bir yıl içindeki toplam yağış miktarı eşit aralıklarla düşerken, sonbahar ve kış aylarında ülkeye düşen yağış maksimum düzeydedir. Beyaz Rusya'nın ormanlık alanlarda 1-1,2 metre kadar kar kalınlığı görülmektedir.

Belaruslular Rus mu: Belaruslar veya Beyaz Ruslar, Belarus'ta nüfusun çoğunluğunu oluşturan bir Doğu Slav halkı vardır. "Beyaz Rusça" terimini merak edenler ise de küçük bir bilgi verelim Beyaz Rusça kavramı 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır.