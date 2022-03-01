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Yunanistan, Rusya ile kültürel etkinlikleri askıya alıyor

Yunanistan, Rusya ile kültürel etkinlikleri askıya alıyor

YUNANİSTAN'ın, Rusya'ya ait kültür kuruluşlarıyla yapılan iş birliğini askıya aldığı bildirildi.

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Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Atina Konser Salonu'nda "Moskova'dan canlı Bolşoy Balesi gösterimi" etkinliği kapsamında 6 Mart'ta izleyiciyle buluşturulması planlanan "Kuğu Gölü Balesi" gösteriminin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni'nin talimatıyla Rus kültür kuruluşları ile etkinlik düzenlenmesinin, buna yönelik iş birliği ve program yapılmasının askıya alındığı kaydedildi.

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