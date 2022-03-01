Manavgat'ta bayiden 35 adet kazı kazan çaldı bakın kaç lira ikramiye çıktı?
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir bayiden 35 adet kazı kazan çalan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı. Çaldığı kazı kazanları kazıdığı ve 100 TL ikramiye çıktığı belirlenen şüphelinin 6 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.Abone ol
Olay, 26 Şubat Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde bulunan iddia bayisine gelen bir şahıs, 35 adet kazı kazan çalarak iş yerinden ayrıldı.
İş yeri sahibi, makineden çıkararak satış için koyduğu kuponların yerinde olmadığını görünce, güvenlik kameralarını izledi.
Güvenlik kamerasında, kuponların çalındığını gören iş yeri sahibi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.
Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Şelale Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Birimi, iş yerinin güvenlik kamerasından şüpheliyi belirledikten sonra şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 6 ayrı suç kaydı, Ortaca İlamat infaz masasından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman K., tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.