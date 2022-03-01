Kokutan Şubat ayı enflasyon tahmini! Yüzde 50'yi aşacak!

3 Mart Perşembe günü TÜİK Şubat 2022 enflasyon rakamlarını açıklayacak. Anketlerde ise Şubat ayında tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 3,7; yıllık ise 52,85 seviyesinde artması yönünde oluştu.

Abone ol

Piyasa Şubat enflasyonunun yüzde 50'yi aşmasını bekliyor. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin enflasyon anketine göre piyasa aktörleri Şubat enflasyonunun yıllık bazda yüzde 52,85 olmasını bekliyor.

Piyasa aktörleri enflasyonun 20 yılın zirve seviyelerindeki seyrinin Şubat ayında da devam edeceğini öngördü.

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon anketinde medyan beklenti Şubat ayında tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 3,7; yıllık ise 52,85 seviyesinde artması yönünde oluştu.

En düşük ve en yüksek beklentiler

Ankette aylık enflasyon bazında Şubat için en düşük beklenti yüzde 2,9 , en yüksek beklenti ise yüzde 7,5 olarak kaydedildi. Yıllık bazda ise Şubat için en düşük beklenti yüzde 51,6, en yüksek beklenti ise yüzde 56,2 oldu.

Ankette yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 15 kurumun beklentisi medyanda yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi medyanda yüzde 32,85 olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23,2 Hazine'nin ise yüzde 24 seviyesinde.

Şubat'ta gıda KDV indirimi devreye girmişti

Şubat ayında enflasyon görünümü açısından en kritik gelişmelerden biri temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi olmuştu.

Ekonomistler, Şubat ayı ortasından itibaren yürürlüğe giren KDV indirimlerinin iki ayda yıllık enflasyona 150 baz puan düşürücü etki yapacağını tahmin etmişti.

TCMB son Para Politikası Kurulu (PPK) özetlerinde "KDV indirimi ay ortasında gerçekleştiği için indirimin olumlu etkisi tüketici fiyat endeksine Şubat ve Mart aylarında yansıyacaktır" dedi.

Artan enerji maliyetleri paralelinde 2022 yılından geçerli olmak üzere değişik abone grupları için elektrik ve doğalgaz tarifelerinde değişen oranlarda artışa gidildi.

Öncü göstergelerde artış sürdü

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun KDV indirimine rağmen Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 7,1 arttığını; dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise ilk kez 15 bin TL'yi aştığını açıklamıştı.