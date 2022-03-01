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İstanbul enflasyonu 20 yılın zirvesinde

İstanbul enflasyonu 20 yılın zirvesinde

İstanbul"un enflasyonu İstanbul Ticaret Odası verilerine göre şubat ayında rekor kırdı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şubat ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Şubat'ta yüzde 55,32 seviyesine çıktı.

Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi. Aylık enflasyon ise yüzde 4,44 oldu.

Şubat enflasyonunun yüzde 50'yi aşması bekleniyor
Piyasa aktörleri enflasyonun 20 yılın zirve seviyelerindeki seyrinin Şubat ayında da devam edeceğini öngördü.

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon anketinde medyan beklenti Şubat ayında tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 3,7; yıllık ise 52,85 seviyesinde artması yönünde oluştu.

Ankette aylık enflasyon bazında Şubat için en düşük beklenti yüzde 2,9 , en yüksek beklenti ise yüzde 7,5 olarak kaydedildi.

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