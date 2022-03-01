Putin'in de olduğu masada iki ismin yaşadığı gerilim yüzlerine yansıdı

Ekonomik yaptırımlar ve faiz artırımı Rus ekonomisini zora düştü. Moskova'da Putin'in de olduğu ekonominin gönüşüldüğü kritik toplantıdaki gerilim Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin'in yüzlerine yansıdı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından, Batı’nın uygulamaya koyduğu ekonomik yaptırım kartı Rus rublesinin dolar karşısında sert düşüş kaydetmesine sebep oldu.

Rus halkının panik içerisinde ATM’lere akın ederek uzun kuyruklar oluşturduğu kameralara yansımıştı. Son gelişmeler çerçevesinde Rusya Merkez Bankası ani bir kararla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı.

Ekonomik yaptırımlar ve faiz artırımı derken Rus ekonomisi zora düştü. Ülkedeki finansal gerginlik ise kritik toplantıda yüzlere yansıdı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’ya askeri operasyonun ardından ekonomik durumu görüşmek üzere yetkililerle bir araya geldi. Görüşmede Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin de yer aldı.

Financial Times Moskova temsilcisi Max Seddon, görüşmeye ilişkin paylaştığı fotoğrafa Nabiullina ve Oreshkin'in Batı'nın yaptırımları karşısında ne yapacaklarını düşündüğü notunu ekledi.

Toplantıdan gelen görüntülerde, Putin ve yetkililerin uzun bir masanın iki ucunda birbirlerine mesafeyle durduğu görülüyor.

Acil olarak düzenlenen görüşmede, yetkililerin düşünceli hallerinin Batı’nın yaptırımları karşısında Rus ekonomisinin darda kaldığını gösterdiği yorumları yapılıyor.

Rezervlerin yarısını kullanamayacak

Avrupa Birliği (AB), Rusya Merkez Bankası'nın rezerv ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemleri yasaklama kararı aldı. Rusya rezervlerinin yaklaşık yarısı Batı ülkelerinde bulunuyordu. Rusya'nın söz konusu rezervlerine erişimi kesilmiş oldu. Rusya'nın elinde toplam 640 milyar dolar rezervinin olduğu biliniyor.

Dün, tarafsızlık politikası ile bilinen İsviçre hükümeti de Moskova’ya karşı yaptırım kararı alan ülkeler arasına katıldı.

Bugün ise Japonya, ABD ve diğer müttefiklerini takip ederek Rusya'ya yeni yaptırımları uygulamaya koydu ve Rusya Merkez Bankası ile 2 Rus finans kuruluşunun varlıklarını dondurma kararı aldı.