BIST 1.979
DOLAR 13,90
EURO 15,62
ALTIN 852,73
HABER /  DÜNYA

Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki hedefi Belçika

Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki hedefi Belçika

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Belçikalı uzmanlar Belçika’nın siber saldırıda Ukrayna’dan sonra Rusya için iki numaralı savaş hedefi olduğunu öne sürdü.

Abone ol

Belçika siber saldırıda Rusya için Ukrayna’dan sonra iki numaralı hedef. Belçikalı güvenlik uzmanları, ülkenin son bir aydır yoğun Rus bilgisayar korsanları tarafından siber saldırılara maruz kaldığını belirtti.

Belçika’nın siber alanda Rusların hedefi olduğu ifade edilirken, bu durumun asıl sebebi Belçika’nın ev sahipliği yaptığı NATO ve Avrupa Birliği (AB) kurumları olarak gösterildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Katolik Levent Üniversitesi Siber Güvenlik Uzmanı ve Profesörü Axel Legay, “Savaş aslında 24 Şubat’ta başlamadı, 24 Ocak’ta başladı. O günden bu yana Belçika çok yoğun bir şekilde Rusya kaynaklı siber saldırılara hedef oluyor" dedi.

Legay, "Yoğun saldırıların ilk hedefi elbette Ukrayna. Devlet kurumları, bankalar, hatta özel hesaplar hedef alındı. Bu süreçte en çok saldırı alan ikinci ülke ise Belçika oldu’’ diye konuştu.

Siber korsanların doğrudan NATO ve AB kurumlarını hedef almak yerine bu kurumlarla iletişim halinde olan ve basit yöntemlerle korunan kullanıcılar üzerinden hedef sistemlere girdikleri ve tahribat yaptıklarını bildiren Legay, "Belçika bu ortamda güvende sayılmaz’’ uyarısı yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukraynalı gelinler Antalya'da seferberlik başlattı
Foto Galeri Ukraynalı gelinler Antalya'da seferberlik başlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
26 kişiye daha yaptırım Putin’in kızının vaftiz babası da listede
26 kişiye daha yaptırım Putin’in kızının vaftiz babası da listede
Putin'den SWIFT yasağına misilleme! Dolara yasak geldi
Putin'den SWIFT yasağına misilleme! Dolara yasak geldi
Elon Musk'ın Starlink'leri Ukrayna'ya ulaştı ancak gerçek çok başka
Elon Musk'ın Starlink'leri Ukrayna'ya ulaştı ancak gerçek çok başka
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a sahasında da yenildi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a sahasında da yenildi
Antalya'da kötü konu vatandaşları harekete geçirdi! Eve giren ekipler şok oldu
Antalya'da kötü konu vatandaşları harekete geçirdi! Eve giren ekipler şok oldu
Hilal Kaplan: Allah Batı medyasının belasını versin
Hilal Kaplan: Allah Batı medyasının belasını versin
Ukrayna'dan Türkiye'ye 5 günde geldi! Dehşeti anlattı: Rus uçağı evimizin arka sokağına düştü
Ukrayna'dan Türkiye'ye 5 günde geldi! Dehşeti anlattı: Rus uçağı evimizin arka sokağına düştü
İbrahim Tatlıses çocukları kaç tane ilk eşinden kaç çocuğu var?
İbrahim Tatlıses çocukları kaç tane ilk eşinden kaç çocuğu var?
Putin Macron'a telefonda söyledi: 3 şart kabul edilirse çekiliriz
Putin Macron'a telefonda söyledi: 3 şart kabul edilirse çekiliriz
Fitch: Küresel enflasyondaki artış yaygın ve kalıcı
Fitch: Küresel enflasyondaki artış yaygın ve kalıcı