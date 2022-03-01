Putin Macron'a telefonda söyledi: 3 şart kabul edilirse çekiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna konusunda anlaşmaya varılması için 3 şartın kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna konusunda anlaşmaya varılması için şartları olduğunu söyledi.

Telefon görüşmesinde Putin, Kremlin'den yapılan açıklamaya göre şu şartları dile getirdi:

"- Ukrayna'nın tarafsız kalması

- Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da egemenliğinin tanınması

- Ukrayna'nın silahsızlanması ve 'Nazi'lerden arınması"

Putin, ancak bu şartların karşılanması durumunda bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Rus lider, "Rusya Ukrayna'nın temsilcileriyle konuşmaya açıktır. Müzakerelerin istenilen sonucu vermesini bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un uluslararası kamuoyunun duruşunu tekrar dile getirerek Rusya'nın saldırılarını durdurmasını istediği belirtildi. Macron'un aynı zamanda sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmaması ile önemli yollara saldırılmaması için Putin'e çağrı yaptığı ifade edildi. Macron, Putin'in bu talepleri kabul ettiğini belirtti.

Rus ve Ukraynalı heyetler, bugün Belarus'ta yaklaşık 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların istişareler için başkentlerine döndükten sonra tekrar masaya oturmaları bekleniyor.