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İstanbul'da berber dükkanına silahlı saldırı! 7 kişi yaralandı birinin durumu ağır

İstanbul'da berber dükkanına silahlı saldırı! 7 kişi yaralandı birinin durumu ağır

İSTANBUL Küçükçekmece'de bir kuaför dükkanına yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Başından vurulan 19 yaşındaki S.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Küçükçekmece'de bir kuaför dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İddiaya göre, Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde bulunan erkek kuaförünün önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, iş yerine ateş açarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan 19 yaşındaki S.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de cadde üzerinde ve berber dükkanında inceleme yaptı. Toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Ekipler, olayı gerçekleştirerek kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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