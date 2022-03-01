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Ukrayna'da silah bırakan Rus askerlerine af ve para teklifi

Ukrayna'da silah bırakan Rus askerlerine af ve para teklifi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.

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Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ediyor. Özellikle Odessa ve dört bir yandan kuşatılan başkent Kiev'de Ukraynalılar, Rus ordusuna karşı direnişte..

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerine bir teklifte bulundu. Silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve para yardımı garantisi verildi.

"Silahını bırakırsan af ve 5 milyon ruble garantisi veriyoruz"
Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Rus asker, seni topraklarımıza ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Suç sayılan emirleri yerine getirme. Eğer silahını bırakırsan size af ve 5 milyon ruble (yaklaşık 645 bin TL) garantisi veriyoruz. İşgale devam edenlere merhamet edilmeyecek"

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