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Türkiye 28 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 28 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 410 bin 435 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 145 milyon 631 bin 632'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Şubat 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 76 bin 832 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "İyi haber; Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü, şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı; salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor, aşı konusunda ihmalkar olmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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