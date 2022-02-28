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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü

Kabine Toplantısının ardından elektrik faturalarındaki yeni düzenlemeyi de duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Meskenlerdeki elektrikte kullanım kotası günlük 8 aylık 240 kilovatsaate çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

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Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen elektrik faturalarındaki indirimler ilgili konuştu.

Elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü
Konuyla ilgili Erdoğan, "Öte yandan son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 8'e düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.

Düşük tarife sınırı aylık 210'dan 240'a kilovata yükselti
Düşük tarife sınırıyla ilgili ise Erdoğan, "Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır." açıklamalarını yaptı.

Ticarethane statüsündeki elektrik kullanımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticarethane statüsündeki elektrik kullanımıyla ilgili "Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak" dedi.

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