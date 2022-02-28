Emir Bozan kimdir nasıl öldü Emir Bozan tarihte ölümü kim öldürdü?

Alparslan Büyük Selçuklu’daki Emir Bozan, dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcası olan Emir Bozan (Tuğrul Bozan) karakterine usta oyuncu Yurdaer Okur hayat veriyor. Peki, Emir Bozan kimdir, ne zaman, nasıl öldü?

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Alpaslan: Büyük Selçuklu dizisi ile birlikte, tarihi karakterler araştırılmaya başlandı. Özellikle Emir Bozan karakteri merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Emir Bozan kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Emir Bozan kimdir?

Tuğrul Bozan 1052 yılı içerisinde, tahminen 40-57 gün arası hüküm süren ve Gazneli hanedanından olmayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır.

Tuğrul Bozan ya da Alparslan Büyük Selçuklu’daki adıyla Emir Bozan'ın doğum tarihi bilinmiyor. 1052 yılında öldüğü bilinen Emir Bozan, 1052 yılı içerisinde, tahminen 40-57 gün arası hüküm süren ve Gazneli hanedanından olmayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır.

Alparslan: Büyük Selçuklu 15.Bölüm Özet

Karargâhın kuşatmasını kaldırmak için plan kuran Alparslan, bu plan sayesinde Dukas’ı rehin almıştı. Diyojen’e Dukas’ı vererek kuşatmayı kaldırmasını teklif eden Alparslan, kuşatmayı bu takasla kaldırabilecek mi? Takas kabul edilmezse Dukas’a ne olacak?

Alparslan’ın kurduğu oyunla Emir Bozan’ın ticarette yaptığı hile ortaya çıkmıştı. Batur Bey’in Şehver Sultan’a anlatıp gösterdikleriyle sıkışan Emir Bozan’ın sonraki adımı ne olacak? Emir Bozan’ın gerçek yüzünü gören Şehver Sultan bundan sonra Emir Bozan’a karşı nasıl bir tavır takınacak?

Diyojen’in karargâhı kuşatmasıyla beraber içeride zor günler geçiren Yınal ve alpları, karargâhta ne kadar daha dayanabilecek?

Bizans’ın kendisine güvenmesini yeniden sağlayan Akça, kuşatmanın kaldırılmasında ve Selçuklu’nun sonraki planlarında yardım edebilecek mi?

Yurdaer Okur kimdir:

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve Sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır.Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi.

1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı.