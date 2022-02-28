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Bir ülke daha Ukrayna'ya girecek! Detayları bile paylaşıldı

Bir ülke daha Ukrayna'ya girecek! Detayları bile paylaşıldı

ABD'nin Washington Post gazetesinde yer alan habere göre; Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatına Belarus'un da katılacağı iddia edildi. Ukrayna'nın The Kyiv Independent gazetesi ise Belarus'un paraşütle askerlerini Ukrayna'ya indireceğini yazdı.

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RUS askerlerinin Ukrayna'yı işgal etmek için kullandığı Belarus'ta Belarus ordusunun da savaşa hazırlandığı aktarıldı. Haberini adını açıklamadığı bir ABD yetkilisine dayandıran Washington Post gazetesi Belarus ordusunun Ukrayna'ya girebileceğini aktardı.

"Hava indirmesi yapacaklar"
Ukrayna'nın The Kyiv Independent gazetesi de birden fazla kaynağa dayandırdığı haberinde Belaruslu paraşütçü askerlerin Ukrayna'ya gönderilebileceğini yazdı.

Belarus nükleer silah bulundurma yasağını kaldırdı
Ukrayna'nın kuzeydeki komşusu olan Belarus, yıllardır Rusya'nın en yakın müttefiklerinden. Önceki gün düzenlenen bir referandumun ardından Belarus'ta nükleer silah bulunmasına dair yasak kaldırıldı.

Lukaşenko, Zelenski'ye söz vermişti
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, pazar günü Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda konuşmuş, Lukaşenko'nun kendisine 'Belarus askerlerinin Ukrayna'ya girmeyeceğine dair söz verdiğini' söylemişti.

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