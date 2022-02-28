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Sultan Alparslan'ın ablası Begim Sehver kimdir tarihteki yeri ve önemi

Sultan Alparslan'ın ablası Begim Sehver kimdir tarihteki yeri ve önemi

TRT 1 ekranlarının tarih kokan sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 15. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merakla takip ediliyor. Peki Alparslan'ın ablası Begim Sehver kimdir, tarihte Begim Sehver hayatı nasıldı? Begim Sehver gerçekte kim oynuyor, Zeynep Özder kimdir, yaşı kaç ve dizileri hangisi

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TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 15. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Tarih kokan, aksiyon sahneleri her  hafta büyük beğeni toplayan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu ve karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Peki Alparslan'ın ablası Begim Sehver kimdir, tarihte Begim Sehver hayatı nasıldı? Begim Sehver gerçekte kim oynuyor, Zeynep Özder kimdir, yaşı kaç ve dizileri hangisi

Alparslan Büyük Selçuklu Begim Şehver kimdir?
Begim Şehver; Çağrı Bey'in kızı, Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un karısı ve Alparslan'ın kardeşidir. Dizide Begim Şehver karakterini Zeynep Özder oynuyor.

Zeynep Özder kimdir kariyeri kaç yaşında?
Zeynep Özder, 1985 yılında Ankara'da doğmuştur. 8 yaşındayken piyano ve çello eğitimi almaya başladı. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi, Konsevatuarı'nda Müzik ve Gösteri Sanatları bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği adına Müzik Yüksek Lisansı ve ardından da Müzik öğretmenliği konusunda doktora yaptı.

Gazi Üniversitesi Akademik Oda Orkestrasında çello ile performans sergiledi. 2005 ve 2007 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında kontratlı sanatçı olarak çalıştı. Üniversite Orkestrası ileİsviçre, Fransa, Polonya, Romanya ve Kazakistan'da konserlere katıldı.

Mezun olduktan sonra 2009 yılında Durul Gence Müzik Okulu'nda piyano ve viyolonsel dersleri verdi. 2011 yılında Tekfen Filarmoni Orkestrası ile bir konser verdi.

Zeynep Özder, 2011 yılında, New York'da Stella Adler Studio atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı. 2010 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Özer, pek çok film ve dizide rol aldı.

Zeynep Özder'in oynadığı film ve diziler:

2013 - 2014 - İntikam 

2012 - Koyu Kırmızı 

2012 - 2013 - Dila Hanım 

2012 - Sen Kimsin? 

2010 - Bir Avuç Deniz 

2010 - Adanalı 

2010 - Samanyolu

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