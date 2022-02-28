Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası doğal gazda tüm gözler Türkiye seçeneğinde!

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Kuzey Akım 2'nin askıya alındığının duyurulması sebebiyle gözler Türkiye'ye çevrildi. Avrupa'nın gaz rotasındaki bu değişim hakkında konuşan bazı uzmanlar ise Avrupa'ya rekabetçi fiyatla doğal gaz ulaşmasını sağlayabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtiyor.

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RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Kuzey Akım 2'nin rafa kaldırılmasının ardından Türkiye'nin enerji denklemindeki rolü ve önemi de arttı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Doğal gazın Avrupa'ya ulaştırılmasında kaynakların ve rotaların belirlendiği, Türkiye'nin stratejik anlamda yükseldiği bir dönemin içerisindeyiz. Bu dönemde tedarikçi ülkeler Avrupa'daki tüketim merkezlerine erişim için kıyasıya bir rekabet içerisinde. Bu rekabet içerisinde inşa edilen Kuzey Akım 2 projesi Baltık Denizi üzerinden Rus doğal gazını Almanya'ya ulaştıracak 55 milyar metreküplük dev kapasitesi ile dünyanın en uzun denizaltı boru hattı" diye konuştu.

"Rekabetçi bir fiyatla ulaşmasını sağlayabilecek yegane ülke Türkiye"

Yaklaşık 10 milyar avro maliyetle yapımı geçen yıl tamamlanmış ancak ticari gaz akışı başlamamış olan projenin rafa kalkmasıyla birlikte Avrupa için alternatif tedarik arayışının başlayacağını belirten Kumbaroğlu, "Bu arayış içerisinde gözler Türkiye'ye çevrilecek zira Avrasya'daki doğal gaz kaynaklarının Avrupa'ya rekabetçi bir fiyatla ulaşmasını sağlayabilecek yegane ülke Türkiye" dedi

Trans Adriyatik boru hattının (TAP) da tamamlanmasıyla Azerbaycan gazının bir yıldır Türkiye'den Trans Anadolu doğal gaz boru hattı (TANAP) üzerinden Avrupa piyasalarına ulaştığını aktaran Kumbaroğlu, şöyle konuştu: "Şimdi hem ilave yatırımlarla TANAP ve TAP kapasitesinin yükseltilmesi planları hem de Akdeniz'deki İsrail gazı, Mısır gazı gibi diğer kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasına yönelik projeler gündeme gelecektir."

"Azerbaycan ön plana çıkıyor"

Azerbaycan doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevkiyatını sağlayan Güney Gaz Koridorundan gaz akışının arttırılması için görüşmeler devam ediyor. Azerbaycan'ın Şahdeniz doğal gaz sahasında üretilen doğal gazı Türkiye'ye ve ardından Avrupa'ya taşımak amacıyla inşa edilen TANAP, Güney Gaz Koridorunun en önemli halkasını oluşturuyor. Güney Gaz Koridorunun diğer parçaları ise Şahdeniz-2 doğal gaz sahası, Güney Kafkasya boru hattı ve TAP projesinden oluşuyor. Şahdeniz doğal gaz sahasında yüzde 28,8 oranındaki hissesiyle İngiltere merkezli enerji şirketi BP operatör konumundayken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yüzde 19 hisseye sahip durumda bulunuyor.

"Karadeniz gazını ihraç edebiliriz"

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Önümüzdeki yıldan itibaren Karadeniz'deki dev keşfimiz karaya getirildikten sonra Avrupa'ya Türk gazı da ihraç edebileceğiz. Bu süreçte savunma sanayiimizin güçlü olması bölgesel barış ve istikrarın sürekliliği için önemli bir ön koşul" diye konuştu.

(YENİ ŞAFAK)