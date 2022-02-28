ABD kanalından skandal! Rusya'nın boğaz geçişini gösterirken İstanbul'u Yunanistan'a kattı

Dünya Ukrayna'ya Rusya'nın yaptığı işgale kilitlenmişken ABD'nin televizyon kanalı Rus gemilerinin boğaz geçişlerinin analizini yaptığı haberinde yayınladığı haritada İstanbul'u Yunanistan'a ait olarak gösterdi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi devam ediyor. Savaş dünya gündeminde yerini korurken ABD merkezli CBC News kanalı da konuya ilişkin bir haber yaptı.

Fakat haberde Türkiye toprakları hedef alındı. Rus gemilerinin geçiş güzergahının gösterildiği bir harita yayınlayan kanal İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek skandal bir hataya imza attı. Yayınlanan haberde bir harita yayınlayan CBC News İstanbul'u Yunanistan topraklarıyla aynı renkte gösterdi.

Sosyal medyada hızla yayılan harita büyük tepki çekti.

Irkçı söylemlerde de bulunmuşlardı

CBC News yine Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili yayınladığı başka bir haberde ırkçı kelimeler kullanarak tepki çekmişti.

CBC Muhabiri haberi sunarken, Burası Irak ya da Afganistan gibi onlarca yıldır çatışmaların olduğu bir yer değil; burası nispeten medeni, nispeten Avrupalı bir şehir" ifadelerini kullanmıştı.