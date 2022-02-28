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İsrail'den Rusya için şaşırtan karar! Oyunu değiştirdi ABD'den anlayış istedi

İsrail'den Rusya için şaşırtan karar! Oyunu değiştirdi ABD'den anlayış istedi

İsrail, "Suriye meselesi ve Ukrayna'daki vatandaşları ile Yahudi nüfus" dolayısıyla Rusya yaklaşımında ABD'den "anlayış" istedi

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İsrail, Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılacak olağanüstü oturum sonunda çıkması beklenen Rusya'ya yönelik kınama metni için aleyhte oy kullanacağını belirterek, önceliğinin Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ile Yahudi toplumu olduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin BM Genel Kurulu'nda yapılacak olağanüstü toplantı sonunda Ukrayna krizine yönelik karar metni oylamasında aleyhte oy kullanacağını duyurdu.

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