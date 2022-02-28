Çeçen lider Ramazan Kadirov gözünü kararttı: Ukrayna'da topyekûn saldıralım

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov Ukrayna'nın tamamına yönelik kapsamlı bir operasyon başlatılması çağrısında bulundu. Kadirov, "Ukrayna'da tercih edilen taktik çok yavaş. Çok zaman alıyor ve bence etkisiz." dedi.

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Rusya'nın uydusu olmakla eleştirilen ve Çeçenler'in itibarına gölge düşürmekle suçlanan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, tepki çeken açıklamalarına yenilerini ekledi.

Ruslardan daha fazla sertlik yanlısı demeçleriyle öne çıkan Kadirov, Moskova yönetimine akıl verdi.

"Geniş çaplı bir operasyon başlatma zamanı geldi"

Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Kadirov "Somut bir karar verme ve Ukrayna topraklarında her yöne geniş çaplı bir operasyon başlatma zamanı geldi. Ben teröristlere karşı bir çok taktik ve strateji geliştirdim, çatışmalara bizzat katıldım. Benim anlayışıma göre Ukrayna'da tercih edilen taktik çok yavaş. Çok zaman alıyor ve bence etkisiz," ifadelerini kullandı.

Şehirlerin ve kasabaların "haydutlar ve Nazilerden" kurtarılması gerektiğini söyleyen Kadirov, gerekli olan şeyin tüm ordunun ve silahlı güçlerin koordineli bir şekilde topyekûn saldırıya geçmesi olduğunu vurguladı.

"Taktik değişmeli"

Çeçen lider, müzakere etmeyi reddettikleri için taktiklerini değiştirmeleri gerektiğini ve bunun daha ikna edici olacağını belirtti.

Kadirov "ülkenin lideri ve Rus silahlı kuvvetlerinin başkumandanı Vladimir Putin'den tüm özel kuvvetlere Nazileri ve elbette Çeçenistan'da kadınlarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı öldüren teröristleri bitirmeleri için gerekli emri vermesini istiyorum," ifadelerini kullandı.

Kadirov, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya gönderilen savaşçılar hitap etmişti.