Şamil Tayyar'dan Tansu Çiller ve Mehmet Ağar bombaları! AK Parti'yi kim pazarlamaya çalışıyor?

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, yeni parti kurma hazırlığındaki Tansu Çiller'i topa tuttu. "Çocuk tacizcisi eski vekilin, eski bakanın ve raf ömrü dolmuş eski başbakanın AK Parti'ye katkısı olmaz" dedi. Çiller'i AK Parti'ye pazarlamak isteyenlere 'uzak durun' diyen Şamil Tayya'ın eski bakan' diyerek Mehmet Ağar'ı işaret ettiği öne sürüldü.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar sosyal medya hesabından Tansu Çiller'in yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Çiller'in "Parlamenter sisteme döneceğiz demek bu millete ihanet" açıklamasının manşetleri süslediği gün, Şamil Tayyar'ın "Kim pazarlıyorsa, nasıl bir tasarım peşindeyse uzak dursun" diyerek dest çektiği paylaşımdaki, "Çocuk tacizcisi eski vekilin, 367 aktörü eski bakanın, raf ömrü dolmuş eski başbakanın AK Parti’ye katkısı olmaz" ifadeleri dikkat çekti.

Kim pazarlıyorsa, nasıl bir tasarım peşindeyse uzak dursun!

Şamil Tayyar Twitter hesabından, "Çocuk tacizcisi eski vekilin, 367 aktörü eski bakanın, raf ömrü dolmuş eski başbakanın AK Parti’ye katkısı olmaz. Kim pazarlıyorsa, nasıl bir tasarım peşindeyse uzak dursun. AK Parti iktidarını masa başı mühendislikle değil milletin desteğiyle korudu. Aslolan millettir" ifadelerini paylaştı.

'367 aktörü eski bakan' Mehmet Ağar

Şamil Tayyar, kimleri kastettiğini açıklamadı ama 'eski başbakan'ın Tansu Çiller, '367 aktörü eski bakan'ın da Mehmet Ağar olduğu belirtiliyor. Tayyar'ın 'çocuk tacizcisi eski vekil' göndermesinde kimi kastettiği ise anlaşılamadı. Bu paylaşımın Tansu Çiller'in manşetlere çıktığı gün yapılması dikkat çekti. Çiller'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni parti hazırlığı yaptığı da iddia edilmişti.

Parlamenter Sistemi umut diye koymak bir ihanettir! Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Türkiye gündemine ilişkin olarak Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Bugün birçok haber sitesinin paylaştığı açıklamalarda Çiller, parlamenter sistemin millete umut olamayacağını söyledi. Parlamenter sistemde ortaya çıkan koalisyon tabloları yüzünden Türkiye’nin yönetilemediğini vurgulayan Çiller, “Türkiye tekrar koalisyonlara emanet edilmemeli. Bu koalisyonların nelere mal olacağını yaşayarak gören birisiyim. Bunu Türkiye’nin, gençlerin önüne umut diye koymak bir ihanettir.” dedi.

Tansu Çiller parti kuracak mı?

Tansu Çiller, parti kuracağı yönündeki iddialara ise şöyle cevap verdi:

“Şu an öyle bir karar içerisinde değilim ama yaptığım bir tespit var. Toplum bölünmüş durumda. Toplumu kucaklamak lazım. Bunu en iyi yapabilecek girişimin her tarafı kucaklayan bir merkez sağ oluşumu olacağını düşünüyorum. Bunun Türkiye’ye yeniden kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor. Bundan ibaret…”